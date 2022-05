Juan José Ballesta responde: ¿hay posibilidad de reconciliación con su ex?

Hace un año Juan José Ballesta y su pareja, Verónica Rebollo, con la que llevaba 15 años juntos y con quien tiene un hijo en común ponían fin a su relación de forma completamente inesperada.

Una ruptura que dejó al actor completamente hundido, y es que Verónica había sido el gran amor de su vida… Además, ella rápidamente comenzó una nueva relación por lo que la reconciliación se veía lejana. Y más después de que el intérprete anunciara que se había vuelto a enamorar.

Juan José Ballesta comenzó una relación con Jakeline, una mujer brasileña de la que se mostraba muy enamorado.

Pero parece que tras varios meses juntos, su amor no se ha consolidado y han tomado caminos por separado.

El intérprete aparecía este lunes en el evento que José Salazar organizó en Madrid para presentar 'La vida te sorprende', su primer trabajo en solitario tras romper con su hermano Juan y poner punto y final a Los Chunguitos.

Allí, Juan José Ballesta, dedicó unos minutos a la prensa y habló abiertamente sobre la posibilidad de una reconciliación con su exnovia, lo cual descarta por completo, y cómo ha decidido centrarse en su hijo y la madre de su pequeño: "No, no. Ya no hay reconciliación". Reconoce dejando ver que ha pasado página y ahora es momento de dedicarse a su hijo y a proporcionarle todo lo que necesite a su madre: "Ahora, a estar pendiente de la madre de mi hijo y mi hijo, que no les falte de nada. Ayer estuve pasando la tarde en su casa y nada, a trabajar y a pescar".

Gran amigo de la familia Salazar

El intérprete también ha hablado sobre la ruptura de Los Chunguitos y cómo le gustaría que hiciesen de nuevo las paces: "Las cosas de familia, que se apañe la familia. Yo no opino pero deberían, claro que sí". El actor tiene muy buena relación con toda la familia Salazar desde hace años: "Con los dos, en general, con toda la familia. No ves que soy de la familia, los conozco de hace muchos años, yo he sido muy flamenco".

Seguro que te interesa...

Juan José Ballesta tiene nueva novia