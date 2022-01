José Ortega Cano ingresa de forma urgente en el hospital

El diestro José Ortega Cano de 68 años habría sido ingresado de forma urgente este pasado jueves debido a unos fuertes dolores intestinales según ha informado la revista Semana.

Ortega Cano, llegó a urgencias este pasado 13 de enero con fuertes dolores de estómago, todo indica que el ex torero ha sufrido de una obstrucción intestinal que los médicos ya están tratando y de la cual el maestro parece estar recuperándose.

La familia todavía no se ha pronunciado oficialmente, aunque según la citada revista, José Ortega Cano comenzó a sentirse indispuesto y con un fuerte dolor abdominal, fue su propia hija Gloria Camila, quién vive muy cerca del domicilio del torero, la encargada de acompañarlo hasta urgencias.

La salud del diestro parece que sigue delicada, lo que mantiene a la familia en alerta y preocupada, ya tuvo que someterse a una operación de corazón el pasado verano. Un cateterismo cuyo resultado fue satisfactorio. "Me han puesto un stent y me han revisado el otro que estaba bien" declaraba entonces el ex torero a la salida del hospital Montepríncipe de Madrid donde se sometió a la intervención. No obstante, tampoco era la primera vez que Ortega Cano debía enfrentarse a una operación de características similares.

