Jesús Oviedo, de 'Gemeliers', revela cómo está su hermano Daniel tras el terrible accidente en el que se vio implicado

Hace unos meses, a comienzos de marzo, se conoció la noticia de un accidente de coche que acabó con una trágica pérdida. El grave altercado afectó en primera persona a uno de los cantantes del panorama musical español que a lo largo de los años ha ido haciéndose un hueco junto a Jesús con el que conforma el famoso dúo musical llamado 'Gemeliers'. Daniel Oviedo viajaba en el vehículo aquella madrugada siendo uno de los testigos que sigue sin poder borrar aquella imagen de su mente y que ha tenido que recibir ayuda profesional para sobrellevarlo, así lo ha revelado su hermano.

Al parecer el conductor de solo 22 años perdió el control del automóvil que terminó chocando contra una farola frente al Hotel Barceló de la Cartuja y por el que falleció una de las pasajeras. Tras los intentos de los servicios de urgencias por reanimar a la víctima, la joven menor de edad falleció en el centro hospitalario.

Fue el propio Daniel quien, pocos días después de lo ocurrido, se pronunció en redes sociales con un duro mensaje en el que comenzaba escribiendo: "Llámame cuando llegues a casa', 'ponte el cinturón' o 'no te montes con nadie extraño'. Estos son algunos de los consejos que quizás más solemos escuchar de unos seres queridos que nos aman".

Unas palabras que siguieron, pero esta vez dirigiéndose a la joven que tristemente perdió la vida aquella noche. ''Hoy, tras varios días imposibles solo quiero pedir amor, fuerza y, sobre todo, respeto para los principales protagonistas de esta tragedia que no logro sacar de mi cabeza. Amor para una princesa de 16 años que vi perder la vida el pasado lunes 28 y toda la fuerza del mundo para una familia destruida".

Este texto hizo que sus seguidores se preocuparan y más al leer la parte final de su declaración en la que aseguraba que estaba "vivo, sano y concienciado más que nunca de que podía haber sido yo". Un pensamiento inevitable que acompaña al joven que acudiría a finales de marzo al juzgado de Sevilla para prestar declaración de lo ocurrido sin responder a las preguntas de los medios de comunicación que se encontraban en las intermediaciones del edificio.

Ahora, cuando han pasado más de 60 días desde aquella noche, ha sido su hermano, Jesús quien ha hablado sobre cómo se encuentra el joven de 23 años. A la salida de un concierto del también cantante Bertín Osborne, el de Mairena de Aljarafe se ha pronunciado sobre la evolución de su gemelo, poco después de dar unas buenas palabras y alabar el talento del artista andaluz asegurando que "Ya lo he escuchado varias veces en directo pero hoy ha sido mucho más íntimo. Ha sacado un vozarrón, estaba espectacular, brillante. Me lo he pasado genial y la verdad que me quito el sombrero, ya me gustaría a mí llegar a donde ha llegado él y con la edad que tiene, por supuesto", así lo ha manifestado ante la cámara de Europa Press.

"Bueno, está bien", ha respondido el joven ante la situación delicada en la que se encuentra su hermano. "No ha querido hacer muchas declaraciones de esto, yo tampoco las voy a dar, pero está con psicólogos y está superando algo que es muy poco normal", ha declarado asegurando también que su familia y amigos le están apoyando, añadiendo que le están arropando "los amigos y todo el mundo", pero que "hemos vivido momentos muy difíciles y ahora estamos en mejores momentos".

Sus palabras han asegurado que esto "se superará". Un amargo momento que están viviendo y en el que aprovecha para recordar también las dificultades profesionales de la industria musical que se suman a las personales que están viviendo. Una llamada de atención ante lo complicado que es ese terreno artístico puntualizando que hay que: "apoyar a todos los artistas nuevos que por desgracia, muchas veces no pasa", revelaba tajante.

