Jaydy Michel, sobre la defensa de su exmarido Alejandro Sanz a Rachel Valdés tras su ruptura: "Es un caballero"

Estas ultimas semanas no están siendo del todo fáciles para Alejandro Sanz, pues a través de su perfil en Twitter quiso abrirse con sus seguidores y les confesó que "no estoy bien". Y es que, el cantante está pasando por un mal momento en cuanto a su salud mental y ha querido compartirlo con todos aquellos que le llevan acompañado tantos años.

Un mensaje que dejó bastante preocupados a los seguidores del artista por lo que, a los pocos días de publicarlo, Alejandro volvió a escribir otro tuit con el que quiso agradecer el apoyo y el cariño que había recibido, además de tranquilizar a todas aquellas personas que se habían preocupado.

Desde que el cantautor confesó que no estaba pasando por su mejor momento, se comenzó a especular sobre las posibles razones que le podrían haber hecho llegar a ese punto y una de las informaciones que se reveló es que Alejandro podría encontrarse en esa situación por una posible estafa, pero por el momento todo han sido rumores.

Este miércoles se han celebrado los Premios Elle 2023 en Madrid. Un evento al que ha acudido Jaydy Michel y la prensa ha aprovechado para preguntarle por el estado de su exmarido tras lo sucedido las últimas semanas: "El por qué del malestar no lo sé, he estado en contacto con él y son cosas que pueden suceder y me parece maravilloso que él haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos", y es que la modelo considera de gran importancia que el cantautor haya sido capaz de visibilizar ese sentimiento cuando no es algo común en él.

Tanto ella como su hija Manuela se han preocupado por Alejandro y le han reconocido la valentía de sus actos: "Yo creo que es muy valiente por su parte, mi hija le ponía el otro día 'Fuerte y valiente', yo creo que es así, todos pasamos por malos momentos y que alguien se abra y lo diga es de agradecer y, sobre todo, de respeto porque ya empiezan las especulaciones y las cosas y creo que justamente lo que él pide es lo contrario".

Y es que a su malestar estas últimas semanas, se ha sumado la ruptura con su ahora expareja, Rachel Valdés, tras más de tres años de relación. Según reveló la revista ¡Hola!, Rachel se fue de la casa que compartían por no poder superar una importante crisis sentimental. Tras conocerse la noticia se comenzó a rumorear que esta ruptura podría haber creado el malestar interno del cantante, algo que Alejandro tuvo que desmentir y defender a su expareja públicamente de cualquier ataque. Un gesto del que Jaydy Michel también ha hablado: "Es un caballero, está siendo cómo él es o sea que bravo por él".