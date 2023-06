Alejandro Sanz, ¿estafado? El cantante podría estar atravesando la misma situación que hace años

El pasado 27 de mayo, Alejandro Sanzcompartió un mensaje en su perfil de Twitter donde aseguró que "no estoy bien". El artista explicó que no está pasando por su mejor momento y, pese a que no sabía si compartirlo públicamente iba a servir de algo, así lo hizo.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar.Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", desveló. Una confesión ante la que muchos usuarios mostraron una gran preocupación por el estado de salud del cantautor.

Tres días después de compartir este mensaje, Alejandro reapareció para agradecer el apoyo que había recibido tras abrirse públicamente. Asimismo, también quiso explicar que había sufrido un brote durante el fin de semana y confesó que no iba a cancelar su gira: "Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino".

Hace tan solo unas horas, en el programa de Antena 3 'Espejo Público', como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia, han revelado una serie de titulares que provienen de la prensa latinoamericana en los que relatan que Alejandro Sanz podría habría sido estafado por un íntimo amigo y que estaría en bancarrota.Quizás sea esta supuesta 'traición' de la que habla la prensa latinoamericana una de las causas por las que no está pasando por un buen momento.

Según se ha apuntado, esta presunta estafa habría comenzado hace unos años en el momento en el que, tras una inspección fiscal, Alejandro descubrió que "tenía un agujero" muy grande en sus cuentas que, supuestamente, se lo habría causado este amigo cercano. Una deuda que se habría ido solucionando poco a poco con el paso de los años y con la venta de sus casas en Miami y en La Finca (Madrid).

En caso de que esta supuesta estafa fuese cierta, no sería la primera vez que el artista se enfrentase a este tipo de situaciones. Y es que, en el año 2017 fue víctima del fraude de la energética Kuranta, una estafa en la que los hermanos del arquitecto Joaquín Torres fueron acusados de apropiación indebida por un proyecto energético que nunca se llevó a cabo. Esta estafa consistió en la captación de inversores a los que se les prometió la producción de biodiésel a partir del tratamiento de aceites industriales, pero nunca se llevó a cabo, y entre estas personas se encontraba Alejandro Sanz.