Isabel Pantoja recibe el premio Mr. Gay 2022 en el Orgullo de Madrid: "Soy una más de ustedes"

Isabel Pantoja, una de las grandes figuras de la copla, ha dado mucho de que hablar este Orgullo. Y es que desde que María del Monte dio el pistoletazo de salida en las fiestas del Orgullo de Sevilla y presentó públicamente a su novia, con la que lleva más de 23 años, muchos esperaban una revelación del mismo calibre. Así, la tonadillera pisaba con fuerza y decisión el escenario que la iba a acoger para uno de los conciertos más esperados, el de la Pantoja.

Con un outfit de transparencias y plumas, un maquillaje perfecto y lanzando besos, la Pantoja gritaba a los cuatro vientos en Plaza de España: "Soy una más de ustedes, vuestro orgullo es mi orgullo" y "esta bandera la llevo y la he llevado siempre en el corazón". Y es que estas palabras llevan azotando las redes desde que se pronunciaron, para bien y para mal, pues muchos han comparado el discurso de las dos cantantes y han comentado que la Pantoja ha sido más ambigua a la hora de hablar de su orientación sexual, dejándolo entre líneas.

Isabel Pantoja en el Orgullo LGTB de Madrid 2022 | Gtres

El discurso de la Pantoja en el Orgullo LGTB de Madrid 2022

Una ovación que llenaba todo el recinto recibía a la cantante de 'Se me enamora el alma' y 'Así fue'. El de la Pantoja era el concierto más esperado y es que, mientras la cantante derrochaba su arte por el escenario, el público cantaba sus canciones a pleno pulmón.

La Pantoja estalló en alegría cuando recibió el premio Mr. Gay 2022 por su trayectoria musical de 50 años reconociendo y dando visibilidad al colectivo LGTBIQ+. Y es que encima del escenario su discurso volvió a romper una lanzar a favor del Orgullo.

Isabel Pantoja en el Orgullo LGTB de Madrid 2022 | Gtres

"En primer lugar, agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí desde hace tantas horas. Que yo os he estado viendo desde la habitación y he estado todo este tiempo emocionada, de corazón para mí. Desde hace años, me querían entregar este premio, pero por muchas cosas no fue posible. Hoy se ha hecho realidad y vuestro orgullo es MI orgullo porque sin vosotros, los de todo el mundo, ésta que está aquí, no estaría hoy", empezaba diciendo la tonadillera.

La artista concluía su paso con emoción y palabras de agradecimiento: "Gracias a ustedes hemos podido ser artistas y de las grandes, de las que no se olvidan. Y si no se olvidan esas artistas grandes es por ustedes, porque lo dais todo por esas artistas. Las artistas necesitamos a este colectivo maravilloso que es el LGTBIQ+, por y para siempre".

Isabel Pantoja en el Orgullo LGTB de Madrid 2022 | Gtres

