Isa Pantoja, todavía convaleciente, sale del hospital tras ser operada de urgencia y se muestra molesta con su familia

Cuatro días después de ser operada de urgencia a causa de una apendicitis, Isa Pantoja ha recibido el alta hospitalaria. Acompañada por su marido Asraf Beno, caminando con evidentes dificultades, y llevándose la mano al vientre en varias ocasiones, la hija de Isabel Pantoja ha abandonado por su propio pie el hospital de El Puerto de Santa María pasadas las 12:00 horas de este lunes y, reconociendo que ha sido un "gran susto", ha atendido a los medios de comunicación y ha revelado si su madre se ha puesto en contacto con ella durante su ingreso.

"Estoy bien, mejor, mejor, deseando llegar a casa ya. Me han tratado súper bien, he estado súper atendida, pero quiero llegar a mi casa ya" ha asegurado, evitando revelar si la intervención ha sido de apendicitis o si la cosa se complicó y derivó en una peritonitis.

Isa Pantoja recibe el alta | Gtres

Una intervención quirúrgica por la que, supuestamente, no se ha interesado su madre, Isabel Pantoja. Un tema sobre el que la hija de la tonadillera ha guardado silencio cuando le hemos preguntado si ha tirado la toalla ya respecto a una posible reconciliación con su madre, y por Kiko Rivera, que tampoco le ha llamado ni le ha escrito un mensaje tras su operación.

"Lo único que quiero ahora es estar en casa tranquila" ha reconocido afectada, asegurando que pese al nuevo desprecio de su madre y de su hermano, "he sentido mucho cariño" por parte de amigos y compañeros, y por eso decidió publicar un mensaje en redes sociales dando las gracias a quiénes sí han estado a su lado, como su prima Anabel Pantoja, que no dudó en acudir al hospital en cuanto se enteró de la intervención. "Me refiero a las personas que han estado, sí claro, como mi hijo, que ha estado conmigo todo el tiempo que ha podido menos para ir al cole" ha afirmado, dejando entrever que no ha querido enviar ningún dardo ni a su madre ni a Kiko.

Isabel Pantoja y su hija Isa Pantoja | Gtres

Como ha contado, ahora tendrá que continuar con el tratamiento en casa y necesita estar en reposo, por lo que como ha adelantado no volverá a televisión "hasta que me recupere" completamente.