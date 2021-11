Irene Rosales defiende a Kiko Rivera tras los rumores de que se habrían casado en secreto

El pasado fin de semana salieron a la luz unas informaciones publicadas por el medio La Razón que rodeaban a la pareja Kiko Rivera e Irene Rosales y que aseguraban que se habrían casado en secreto, debido a que los papeles de la boda no llegaron al registro civil en su momento y tuvieron que ir a firmarlos más tarde. Y ahora la mujer del DJ y madre de sus hijos ha querido defenderle públicamente.

Irene Rosales ha acudido al programa presentado por Emma García, en el que en su momento fue colaboradora, y allí ha asegurado que ella esta "muy bien, divinamente. Lo que pasa que creo que merece que dé una explicación". Fue entonces cuando revelaba que ella sabía que "iba a salir esta noticia desde hace más de un mes, porque a mí me llamaron para avisarme de que habían ido al registro a pedir la información sobre mi matrimonio y sobre el nacimiento de mi hija Carlota".

"Me parece normal que hagan noticia de esto cuando alguien se entera, pero que se haga con la verdad, no con la mentira... Porque no voy a permitir que dejen mal a mi marido", continuaba. "No sé ni qué día fuimos al registro. Para mí, la boda fue el 7 de octubre de 2016", confesaba.

"En mi mente en esos momentos se anuló seguir con los trámites de la boda, porque mi mente estaba en mi padre. Para mí yo estaba casada aunque no fuera de forma legal", revelaba, aclarando que fue en noviembre del año pasado, coincidiendo con el fallecimiento de su padre.

Además, ha defendido con capa y espada a su marido, asegurando que "dan a entender que yo soy tonta y dejan muy mal a él […]. Esto es muy injusto y no todo vale... Ni Kiko me ha engañado ni yo he querido engañar a nadie", sentenciaba Irene Rosales.

