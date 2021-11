El gesto de Kiko Rivera con una reportera echándole el humo del cigarro en la cara

Desde hace ya varias semanas Kiko Rivera se encuentra en el ojo de la prensa por varios motivos. El primero por su distanciamiento con su prima Anabel Pantoja por no acudir a su boda tras el fallecimiento de su abuela Doña Ana. El segundo por que su madre no acudió a los Premios Radio Olé donde el dj fue galardonado e invitó a su madre. Y el tercero porque se suponía que iba a haber un acercamiento en Cantora que posteriormente la tonadillera suspendió.

Además, a esto se le suma que ha salido a la luz el supuesto romance de Bertín Osborne con Chabeli Navarro, la joven sevillana con la que Kiko Rivera también fue relacionada. Este mismo jueves, el dj fue preguntado por este romance y su reacción no dejó indiferente a nadie. "¿De verdad me estás preguntando por eso? Hay que saber qué preguntar tío", decía.

Ahora, el dj ha sido captado por las cámaras saliendo de las oficinas de Universal, lugar donde iba a tener una reunión para hablar de su música, y a su salida los reporteros han querido preguntarle por todas estas noticias que le rodean. Visiblemente molesto tras varias preguntas, el dj le decía a la reportera "estas viendo que no te estoy contestando, por favor" y ella respondía "pero yo tengo que preguntar igual".

Posteriormente, el hijo de Isabel Pantoja saca un cigarro y la reportera le pregunta de nuevo por el romance de Bertín Osborne y Chabeli Navarro. Es entonces cuando vemos como el DJ echa el humo del cigarro cerca de la reportera y ella dice "tampoco me eches el humo, te estoy peguntando" a lo que él responde "No te he echado el humo"

"Hombre, sí, te estoy preguntando con respeto", continúa la periodista, "Yo también. He echado el humo aquí a la calle". "No, me lo has echado a la cara y mirándome a los ojos" prosigue la conversación. "¿Ah, no? Hombre, cómo te voy a echar yo el humo a la cara, por favor", finaliza el cantante.

