La inesperada colaboración entre Mario Casas y Bad Bunny con la que el cantante anuncia su próxima gira

Parece que el 2022 es el año de las sorpresas. No ha pasado ni un mes desde que le diésemos la bienvenida y ya han acontecido numerosos sucesos que nos han dejado estupefactos: la separación entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay, la de Melissa Jiménez y Marc Bartra o, la más reciente de ellas, la de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.

Esta vez no se trata de una ruptura sino de una colaboración lo que nos ha dejado sin palabras. Y es que, la última publicación de Bad Bunny está protagonizada por un cameo que el cantante ha hecho, nada más y nada menos que, con Mario Casas.

Una sorprendente aparición que ha desatado numerosas reacciones pues lo cierto es que nunca nos lo hubiésemos imaginado. Ha sido a través de esta inesperada grabación desde donde el artista puertorriqueño ha querido anunciar su nueva gira tras la pandemia mundial del coronavirus.

Disfrutando de una velada romántica con su novia, Gabriela Berlingeri, ambos aparecen en el vídeo cenando en una playa de lo más paradisíaca. ''No me dejes sola'', son las palabras que pronuncia la artista, a las que su chico le responde un ''tengo que trabajar y hacer cosas, pero… obvio no te voy a dejar sola, nunca te dejaría sola''.

Unas palabras que irrumpen con la aparición del actor español como el hombre que va a 'sustituir' a Bad Bunny mientras él esté viajando.

¿El motivo de su marcha? "Como se vendieron las entradas para 'El último tour del mundo', estaba pensando… Así que, en lo que yo trabajo en mi nuevo álbum que sale este año, ya ustedes pueden comprar los boletos para la siguiente gira'', comenta el famosísimo reggaetonero.

Las sorprendentes reacciones de las redes

Como era de esperar han sido infinitas las reacciones por parte de sus seguidores: ''Bad Bunny y Mario Casas en el mismo vídeo, casi me atraganto'' o '''Yo no creo que el 2022 traiga cosas raras'. Enero de 2022: Mario Casas con Bad Bunny'', son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Lejos únicamente de su asombro por ver a estos dos reconocidísimos artistas juntos, otra de las cosas que ha llamado especialmente la atención es que en el vídeo promocional para anunciar el 'World's Hottest Tour' aparece Mario Casas pero, sin embargo, la gira no pisará España.

