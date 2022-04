Iker Casillas genera gran número de comentarios por su foto haciendo pesas sin camiseta

Si hay algo que caracterice al que fuera guardameta del Real Madrid es su naturalidad. Una naturalidad que ha mantenido en toda su carrera profesional dentro y fuera de los campos de futbol. Una cualidad que le ha convertido desde su salto al estrellato por su talento defendiendo la portería en unos de los personajes más queridos de nuestro país.

Iker Casillas dejó los entrenamientos de alto rendimiento del fútbol y se retiró. Una retirada que vino influida por los problemas de salud a los que se tuvo que enfrentar y que dejaron conmocionados a todos tras conocerse que había sufrido un infarto y que, pese a recuperarse y estar bien, le alejaría de ese deporte que es su pasión y en el que ha volcado su vida.

Aunque ya no se dedica a ese deporte de élite, el ejercicio sigue siendo una constante que le acompaña. Así lo hemos podido ver recientemente en su cuenta de Instagram en la que ha compartido una instantánea con unas pesas en las manos y donde lo que ha impactado ha sido su cuerpo sin camiseta mientras se ejercitaba.

En los últimos días el exmarido de Sara Carbonero ha regalado a sus seguidores unas imágenes de lo más llamativas. No por lo que aparece en ellas, sino por lo que hace el exfutbolista. Como una persona normal que no lleva en sus espaldas una carrera de éxito, Casillas ha mostrado su lado más real y "menos glamuroso" como ha dicho él mismo, en estas vacaciones de Semana Santa.

Unos días de desconexión en los que se ha escapado al pueblo donde nació su padre, Navalacruz, y del que ha hablado de maravilla en muchas ocasiones, hasta el punto de llegar a invitar David Beckham a visitarlo. Pero no solo pasó allí esta festividad, sino que también se fue a la playa andaluza de Los Caños, compartiendo otras fotografías de esos momentos que ha pasado a orillas del mar.

Todas estas publicaciones han recibido numerosos mensajes y 'me gustas', pero la que ha conseguido captar la atención de sus casi 18 millones de seguidores ha sido la que ha subido en su regreso a Madrid. Esta foto sin camiseta ha venido acompañada de unas palabras que muchos sus fans han aplaudido.

"Compartir hasta la saciedad! Sin miedos! No tengo el cuerpo más musculado pero eso no me ha importado jamás", ha comenzado escribiendo el madrileño. "Me importa que quiero cuidarlo! Y vamos a ello! A por ese reto! 👌🏼", ha continuado antes de dar las buenas noches por la red social. El pie de foto deja ver esa franqueza y la sencillez de Iker Casillas que deja una vez más ver porqué todos le aprecian tanto.

"Pero chico te vas a hacer daño…", comentaba el que fuera futbolista y entrenador Michel González. "No me hagas reír", aseguraba Alberto Bueno el jugador del Algeciras CF. "Me preocupas", añadía el tenista Feliciano López o "Hasta esa foto, no habías tocado una mancuerda en tu vida, hulio", decía divertido el exfutbolista Jordi Codina recordando a otro compañero de profesión, el centrocampista del Betis, Joaquín. Todos ellos, y muchos más, han sido los que han dejado una aportación en la foto que colecciona ya más de 189 mil 'likes'.

Los comentarios han causado un gran revuelo, pero también muchas risas, dando la sensación de que Iker Casillas no había adoptado una actitud tan 'fitness' antes, siendo un momento casi excepcional que hace que todos queden expectantes ante futuras imágenes que continúen con esta nueva conducta o disposición por parte del de Móstoles por tonificar su cuerpo, el cual, tal y como se puede ver en el post, se encuentra muy en forma.

