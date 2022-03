Rocío Osorno responde por fin a los rumores: ¿está o no con Iker Casillas?

Han pasado casi dos meses desde que explotara la bomba de que Iker Casillas y la influencer Rocío Osorno estaban presuntamente juntos. Al menos así lo publicó en exclusiva una conocida revista de tirada nacional, que aseguraba que ambos llevarían varios meses viéndose en secreto.

Una noticia que sorprendió enormemente pese a que ni entonces ni ahora existen imágenes públicas de la nueva pareja. Sin embargo, el mencionado medio apuntó en su día que su romance avanzaría a pasos agigantados y que ambos habrían hecho una escapada romántica a París en octubre de 2021.

Desde que trascendiera su presunta relación tan solo había sido el exfutbolista el que a través de sus redes sociales reaccionó de lo más tajante a la información que le relacionaba con la sevillana.

Fue a través de su cuenta de Twitter desde donde Iker contestó a la publicación de la noticia de su posible nuevo noviazgo y, claro y conciso, se limitó a escribir unas breves pero reveladoras palabras que decían ''Ave María Purísima'', adjuntando un emoticono que se echaba las manos a la cabeza.

Sin embargo, la otra protagonista de la historia todavía no había dado un paso al frente, hasta ahora. Y es que, la diseñadora ha roto su silencio y ha aclarado al fin qué hay de cierto en todas estas informaciones.

Rocío Osorno rompe su silencio

En sus Stories de Instagram y contestando al mensaje de un internauta a través del mítico y tan revelador 'Preguntas y Respuestas', Rocío ha comenzado desvelando ''la pregunta del millón''.

''Vosotr@s veis mi día a día por aquí y no me da la vida para mucho más que trabajo, campañas, fotos, la firma… Y el resto del tiempo lo intento dedicar a mi familia. Últimamente me cuesta incluso ver a mis amigos de toda la vida'', ha explicado.

''No había ninguna base en esa noticia, cuando estuve en París os enseñé todo por aquí, fui con Paloma (mi repre) a grabar un anuncio de Boss, que por cierto sale en nada, y ya está. No hay ningún maromo a la vista pero el día que lo haya, todo a su debido tiempo, os lo contaré gratamente'', ha finalizado desmintiendo así cualquier tipo de relación sentimental que le una al exportero.

Rocío Osorno responde por fin a los rumores: ¿está o no con Iker Casillas? | Instagram

