Georgina Rodríguez hace un "viaje de ensueño" con sus hijos al Polo Norte

Ya sabemos que a Georgina Rodríguez le encanta hacer planes con sus hijos, y siempre encuentra la manera de sorprenderlos. Hace unos días, pasaron un día espectacular jugando con la nieve, y ahora ha decidido llevar a sus pequeños al Polo Norte para que conozcan a Papá Noel.

No hay un plan más navideño que conocer al mismísimo Papá Noel. Y eso mismo es lo que han podido hacer los hijos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Aunque el futbolista no ha podido ir con ellos, el resto de la familia no ha dudado en coger el jet privado y plantarse en la casa de Santa Claus. La influencer ha compartido fotografías del increíble "viaje de ensueño" en su cuenta de Instagram.

Todos muy bien preparados para el frío del Polo Norte, sobre todo Georgina, que lució un espectacular abrigo de piel marrón. Nada más aterrizar en Laponia, uno de los ayudantes de Santa Claus les estaba esperando. Una de las primeras cosas que hicieron Georgina y los niños fue tomar un chocolate bien calentito para combatir las bajas temperaturas.

La magia de Laponia

Se alojaron en una lujosa cabaña de madera, decorada con árboles de navidad, y una impresionante chimenea que creaba un ambiente acogedor y único. Allí pasaron el tiempo jugando a las cartas, haciendo ángeles en la nieve, y disfrutando de la deliciosa comida.

También exploraron los alrededores, completamente cubiertos de nieve, lo que dejaba una estampa muy navideña, digna de una película.

Georgina Rodríguez calificó esta aventura como "viaje de ensueño", y la verdad es que a sus hijos les tiene que hacer muchísima ilusión poder conocer a Papá Noel. En todas las fotografías, Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, y Alana Martina lucen unas sonrisas únicas de felicidad, disfrutando de la magia de la navidad en un viaje que seguro recordarán por mucho tiempo.

...

Seguro que te interesa...

Georgina Rodríguez organiza un divertido plan con sus hijos a pesar de la nieve