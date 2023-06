Las fotos que ha publicado Rosa López en la playa que le ha hecho "el amor de mi vida"

Rosa Lópeztuvo que hacer frente a multitud críticas tras su actuación en el 'Barcelona Eurovision Party'. La cantante fue una de las invitadas a la segunda edición de este festival, en el que deleitó al público con una actuación en la que cantó muchos de los temas míticos que han representado a España en Eurovisión.

Sin embargo, lo que no se esperaba la artista era que su actuación no fuese muy bien recibida, pues muchos usuarios optaron por criticar duramente la afinación que tuvo durante el show. Un duro golpe con que causó que la intérprete tuviese que volver al psicólogo, como ella mismo confesó en la revista Semana el pasado mes de abril.

Pero seguro que desconectar un poco la está ayudando a superar lo que vivió hace un tiempo. Y es que, Rosa ha decidido realizar un viaje con el que descansar y se ha ido a Tenerife. Así lo ha compartido la intérprete en su perfil de Instagram, donde ha publicado un carrusel de imágenes y vídeos de lo más especial en los que se la ve feliz y disfrutando de la playa y el buen tiempo. Unas fotografías muy importantes para Rosa, y es que se las ha hecho "el amor de mi vida", como ella misma ha especificado en el pie de foto junto al emoticono de la cámara y el de un brazo con un teléfono: "El mar siempre sana. Por el amor de mi vida", una bonita declaración que nos hace pensar que ha sido su pareja, Iñaki García, quien ha capturado las imágenes.

Otro de los grandes momentos que está viviendo Rosa actualmente es su participación como asesora en 'La Voz Kids', el programa musical de Antena 3, y es que la cantante ha sido la elegida por parte de David Bisbal para vivir junto a él la fase final del programa y para que le ayude en las batallas. Un gran gesto que Rosa le ha agradecido a su compañero, ya que ha considerado un gran acto de generosidad que haya querido contar con ella en su equipo.

Desde que comenzó su participación en el programa, la cantante no ha podido parar de publicar contenido relacionado con su compañero y los miembros de su equipo, y es que gracias a ellos está viviendo una gran experiencia: "Los momentos tan bonitos que @lavozkids nos está regalando. Lo bonito de vivir experiencias así, no está tanto en el resultado si no en cómo te transforma cuando pasas por ellas".