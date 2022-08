Fedez, marido de Chiara Ferragni, hace frente a las críticas tras su cáncer: "No hay cura para la estupidez humana"

Fue el pasado mes de marzo cuado una de las familias italianas más seguidas y queridas en redes sociales atravesaba un duro bache. Fedez, el cantante y marido de Chiara Ferragni, era operado tras detectarle un tumor de páncreas que, por fortuna, le habrían localizado a tiempo.

Después de unos meses de rehabilitación, Fedez ha retomado su vida con total normalidad junto a la influencer, aprovechando ambos las vacaciones de verano para disfrutar unas semanas en Ibiza junto a sus hijos, Leo y Vittoria.

Ahora, el cantante ha recibido críticas relativas a su enfermedad. Una activista italiana llamada Serena Mazzini no ha dudado en compartir en redes sociales su indignación con Fedez debido a la rapidez con la que se ha recuperado. Además, acusa al rapero de usar su fama para que le operaran "en tres días" en vez de "esperar siete meses para hacerse una colonoscopia como el resto de los mortales".

Sin titubeos

Fedez no ha dudado en contestar a su 'hater', a quien le ha destinado las siguientes palabras en sus stories de Instagram: "No es la primera vez que este 'activista' respaldado por periodistas y artistas juega con mi enfermedad diciendo que me he curado de un tumor maligno en tres días, como si fuera una broma. Jugando en mi recuperación como si fuera culpa mía. Sobre todo sin saber que fue una cirugía de emergencia a través del sistema nacional de salud como cualquier persona humana", comenzaba explicando.

"No me he curado en tres días, pero a veces no hay cura para la estupidez humana", continúa expresando el italiano. A continuación, el rapero se disculpa con sus seguidores por su enfado, pero asegura que todo en esta vida tiene un límite: "Sé por lo que he pasado y no se lo deseo a nadie. Nunca permitiría que me menospreciaran de esa manera, incluso si fuera la persona más imbécil y más rica de este planeta", ha zanjado.

De esta forma, parece ser que esta activista ha provocado el enfado de Fedez por los comentarios relativos a la enfermedad del cantante.

