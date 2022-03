¿Qué es un tumor neuroendocrino? El tipo de cáncer que padece Fedez, el marido de Chiara Ferragni

A mediados del mes de marzo, Fedez, el marido de Chiara Ferragni, publicó una historia de Instagram en la que desvelaba que le habían diagnosticado una “enfermedad grave”; se trataba de un cáncer de páncreas.

Una semana más tarde, Fedez pasó por quirófano para someterse a una duodenopancreatectomía, una operación de 6 horas en la cual le extirparon parte del páncreas, incluido el tumor.

Fue entonces cuando explicó a sus fans que le habían detectado "un raro tumor neuroendocrino de páncreas". "Uno de esos que si no lo coges a tiempo no es un cohabitante agradable para tener dentro de tu cuerpo", añadió en un post de Instagram con varias fotos de su hospitalización.

El rapero italiano publicó hasta una foto del papel donde le explicaban el procedimiento de la operación.

A pesar de los detalles que ha dado el finalista del Festival de San Remo 2021 sobre su cáncer, al tratarse de una enfermedad poco común, es difícil que, de primeras, entendamos de qué se trata y la magnitud de su gravedad. Por eso, vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Sigue leyendo.

Células neuroendocrinas

Un tumor neuroendocrino recibe esta nomenclatura porque es un tipo de cáncer que comienza en las células neuroendocrinas. Estas son unas células especializadas que se encuentran en todo el cuerpo y que funcionan como parte del sistema nervioso y endocrino, de ahí su nombre.

Las células neuroendocrinas producen unas hormonas que, grosso modo, se encargan de mantener el correcto funcionamiento del organismo.

Estas, entre muchas otras funciones, controlan la liberación de enzimas digestivas, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la cantidad de azúcar en sangre y el crecimiento de los huesos y desarrollo muscular.

Tumor neuroendocrino

Igual que las células que les dan nombre, los tumores neuroendocrinos también pueden encontrarse en cualquier parte del cuerpo. Aunque, desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) indican que las localizaciones más frecuentes son el tracto digestivo, el pulmón y, como en el caso de Fedez, el páncreas.

Tal y como indican en la Sociedad Americana Contra el Cáncer, los tumores neuroendocrinos pancreáticos son poco comunes dentro de los tipos de cáncer de este órgano: "Estos tumores conforman menos del 2% de los cánceres de páncreas, pero suelen tener un mejor pronóstico que el tipo más común".

Dentro de este tipo "raro" de cáncer, también existen variedades. Según la Mayo Foundation for Medical Education and Research, hay que diferenciar entre tumores neuroendocrinos funcionales que "producen hormonas en exceso" y los no funcionales, que "no liberan hormonas o no liberan las suficientes". Estos últimos no causan síntomas, por lo que no son tan fáciles de diagnosticar.

Diagnóstico

Al tratarse de un tumor poco frecuente, su diagnóstico precoz es complicado y debe ser realizado por una unidad especializada, igual que su tratamiento.

"La concienciación social y la divulgación médica son las únicas medidas que se pueden implementar hoy en día para conseguir un diagnóstico más precoz de la enfermedad", indica SEOM.

La prueba que se realiza para comprobar la presencia de este tipo de tumor es una analítica general y un estudio hormonal inicial (en plasma u orina). Otras pruebas que se hacen son TACs, resonancias magnéticas nucleares (RMN) o biopsias.

Síntomas

Los síntomas de este tipo de cáncer son inespecíficos, por lo que se pueden confundir con muchas otras patologías.

Al principio de la enfermedad, los síntomas se deben a una secreción hormonal excesiva. Según el tipo de hormona, estos pueden ser:

Exceso de insulina

- Dolores de cabeza, confusión, alteraciones visuales o carácter irritable.

- Sudoraciones, palpitaciones o temblores.

Exceso de péptido intestinal vasoactivo

- Diarreas acuosas y deshidratación.

Exceso de glucagón

- Un tipo específico de dermatitis (llamado eritema necrolítico migratorio).

- Intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus.

- Pérdida de peso y anemia.

Exceso de somatostatina

- Diabetes mellitus y cálculos biliares.

- Diarrea, pérdida de peso e hipoclorhidria.

Exceso de gastrina

- Tendencia de formación de úlceras y diarrea.

Cuando el cáncer está muy avanzado, los síntomas se deben a que el tumor se ha extendido. Estos suelen ser dolor, pérdida de peso y sangrados.

El tratamiento de Fedez

Cuando se diagnostica a tiempo y el tumor está localizado, la mejor actuación es la extirpación de la zona afectada. Como se ha hecho en el caso de Fedez, a través de una duodenopancreatectomía.

Esta práctica consiste en extirpar parte del estómago, la vesícula biliar y su conducto cístico, el conducto biliar, la cabeza del páncreas, el duodeno, del intestino delgado y los ganglios linfáticos. En ocasiones, esta cirugía se acompaña de radioterapia.

Desde NovaMás le deseamos a Fedez una pronta recuperación.

