El emotivo reencuentro de Fedez, el marido de Chiara Ferragni, con sus hijos al regresar a casa tras recibir el alta

"Volver a casa. Volver a la vida", han sido las palabas del cantante Fedez al regresar a casa. Han pasado casi dos semanas desde que el marido de Chiara Ferragni ingresaba en el hospital tras descubrir que padecía un tumor en el páncreas. La noticia llegó a través de redes sociales, algo a lo que acostumbran la familia Ferragnez compartiendo con sus seguidores cada instante de su vida sin importar si estos son buenos o malos.

Estos últimos meses están siendo difíciles para la familia, ya que recientemente conocimos que la hermana pequeña de Chiara, Valentina Ferragni, habría tenido que ser intervenida por padecer cáncer de piel. Un anuncio que pilló por sorpresa a todos sus fans y que sembró la preocupación hasta confirmarse que la italiana estaba recuperándose y fuera de peligro, sin dejar de lado sus deberes profesionales.

Al cáncer de Valentina estos días hemos tenido que sumarle el tumor de Fedez. El cantante narraba sin poder ocultar los nervios y el miedo que sentía, ya que "estaba enfermo y le quedaba un importante proceso por delante".

Unas historias de Instagram que hicieron saltar las alarmas por conocer que el rapero tenía un problema médico, pero desconociendo cuál era. No fue hasta el día 24 de marzo que la cuenta del italiano recobró su actividad habitual publicando una sucesión de fotos en las que mostraba una cicatriz en su torso.

"Dos días de cirugía, me siento bien y no puedo esperar a llegar a casa con mis hijos", escribió Federico Leonardo Lucía, conocido por su nombre artístico, Fedez. Unas palabras que seguían a su diagnóstico "tengo un tumor neuroendocrino de páncreas" y el procedimiento realizado para extraerlo "una cirugía de 6 horas para eliminar parte de mi páncreas, tumor incluido", aseguró aquel día. Desde entonces poco hemos sabido de su estado de salud, pese a las pocas imágenes que subía Chiara Ferragni en las que se veía que su estado no había empeorado.

Hace unas horas y, para tranquilidad de todos, Fedez ha recibido el alta hospitalaria. Unos días de incertidumbre que llegan a su fin devolviendo al cantante a casa junto a su familia, algo que como había dicho estaba esperando con ganas. Todavía en la habitación del hospital, rodeado del personal del hospital, Fedez y Chiara posan abrazados entre trajes verdes. Unos uniformes de médicos y enfermeros a quienes no ha dudado en agradecer el trato y el trabajo que han hecho por él.

"Gracias a vosotros que literalmente me habéis salvado la vida, que me habéis acompañado y cuidado en estos días que no han sido fáciles pero que por otro lado me habéis devuelto una nueva perspectiva desde la que afrontar la vida", ha comenzado el joven de 32 años. Un mensaje lleno de sinceridad y admiración hacia esas personas que han hecho posible que dijera adiós al tumor y, en especial, al Profesor Falconi, a su equipo y a las enfermeras que no se han despegado de él ni un momento velando por su salud.

El rostro cansado y ojeroso era un reflejo de lo que han sido esos días ingresado, jornadas largas y una dura recuperación en la que ha recibido y seguirá recibiendo cariño de todos los que le conocen y siguen. "Gracias a vosotros por la gran humanidad y el apoyo que me habéis dado", ha seguido escribiendo el artista, asegurando que: "El amor es la medicina más poderosa".

Un amor que también le esperaba en casa. Leo y Vittoria, sus dos hijos de 4 y 1 año, esperaban ansiosos que su padre volviera a casa y como ha dicho él también "a la vida". Por la corta edad de ambos niños no saben muy bien qué es lo que ocurre por lo que ha generado un poco de confusión el ambiente festivo siendo incluso el primogénito, Leone, quien ha pensado que era el cumpleaños de su progenitor, gritándole "felicidades papá" a Fedez y sin dejar de hacer sonar un matasuegras.

Vittoria, la princesa de la casa, ha extrañado a su padre y como una adorable lapa no se ha separado del cantante haciéndole incluso llorar. Con una evidente emoción Fedez abrazaba a la benjamina de los Ferragnez sin poder contener las lágrimas. Unas lágrimas que contienen todas las emociones encontradas que ha sentido estos últimos días y que ahora deja caer por su rostro con su niña en brazos y junto a su amada familia, comenzando una nueva etapa de su vida.

