Eugenia Martínez de Irujo confiesa cómo se lo pasó subida en una carroza del Orgullo por primera vez

Son muchos los famosos que han asistido a la Semana del Orgullo en Madrid para reivindicar y apoyar los derechos del colectivo.

Eugenia Martínez de Irujo ha sido otro de los rostros conocidos que no ha querido perderse el Orgullo LGTBI+ en la capital. Este sábado se celebraba el gran desfile de carrozas, un evento que, la hija de la Duquesa de Alba junto a su marido, Narcís Rebollo, y otros amigos, no quiso perderse, tal y como ha publicado la propia Duquesa de Montoro en su perfil de Instagram.

Durante su asistencia a los Elle Gourmet Awards, la Duquesa ha atendido a los medios allí presentes, los cuales no han dudado en preguntarle cómo se lo pasó en el Orgullo: "Muy bien", ha respondido, asegurando que "fue una noche muy larga".

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en una carroza | Gtres

Un evento que disfrutó por todo lo alto. Cuando le han preguntado si tuvo mucha resaca o no, la duquesa asegura: "No, tenía que vivir esa experiencia porque me apetecía mucho y fue sobre la marcha".

El arroz y Narcís, los favoritos de la duquesa

Eugenia Martínez de Irujo también ha hablado sobre su comida favorita en los premios, asegurando que todo lo que lleve arroz le apasiona y que le encanta comer y "el vinito también".

Además, la madre de Tana Rivera asegura que ella apuesta por la comida tradicional y no ha tenido inconveniente en desvelar si tiene buena mano con la cocina o no y afirma que: "Cocino, no muchas cosas, pero las que hago, las hago buenas. Se me da muy bien el redondo de solomillo, los postres y el pescado al horno".

Cuando uno de los reporteros le halagaba haciendo un guiño a la figura de la que presume, la hija de la Duquesa de Alba bromeaba: "Ahora me cuido pero... a Narcís me lo como todos los días a besos".

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo | Gtres

Con el corazón lleno de amor por su marido y demostrando su apoyo al colectivo, ha afirmado que "la libertad y el respeto" tiene que ser hacia todo el mundo durante la Semana del Orgullo en Madrid.

Eugenia Martínez de Irujo parece estar en momento personal muy feliz y muy bueno, en el cual no tiene problema en hablar sobre su vida a la prensa, tal y como ha demostrado en los Elle Gourmet Awards.

