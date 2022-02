El emotivo regreso de Ainhoa Arteta a los escenarios tras superar sus problemas de salud

Después de atravesar el momento más complicado de su vida por un cólico nefrítico que a punto estuvo de costarle la vida el pasado verano, por el que estuvo ingresada en un hospital durante más de un mes y del que todavía arrastra secuelas, Ainhoa Arteta ha regresado a los escenarios.

Lo ha hecho demostrando que está completamente recuperada y que pese a los durísimos episodios que ha vivido en los últimos tiempos, con operación de las cuerdas vocales incluida, sigue siendo una de las voces más grandes de nuestro país.

Con la emoción a flor de piel y el apoyo de numerosos amigos y rostros conocidos, la soprano ha reaparecido en el madrileño teatro de La Zarzuela y ha cautivado al público que le esperaba impaciente con una actuación impecable con la que ha demostrado que sus gravísimos problemas de salud no han hecho mella en su voz ni en su carrera musical, que ahora retoma poco a poco.

Emiliano Suárez, Beatriz de Orleans, Begoña García Vaquero y Pedro Trapote o Fiona Ferrer, entre otros, además de su hija Sara Croft, uno de los grandes pilares de su vida, quisieron arropar a Ainhoa en un día tan especial para ella, el de su regreso a los escenarios, algo impensable hace tan solo unos meses.

Emocionadísima, la soprano era recibida con aplausos, vítores y un ramo de flores tras el recital y, después de fundirse en un gran abrazo con su hija Sara, posada acompañada por Guerriz, el cirujano alemán que la operó en Berlín de las cuerdas vocales el pasado mes de noviembre y del que, afirma agradecida, "me salvó la vida".

Así ha sido la emocionante vuelta de Ainhoa Arteta a los escenarios

"Hoy es un día mágico, un día especial para toda la familia y para todos mis amigos, porque bueno, corría el peligro de no volver a cantar y aquí estoy. Este periodo de ocho meses que ha sido, cada día, una montaña a escalar. He visto que la gente me quiere muchísimo, he sentido una vibración continua de cariño y aprecio y con eso me quedo", ha confesado una Ainhoa radiante tras su reaparición a 'Europa Press'.

"Tenía miedo de echarme a llorar pero lo he superado y me voy con energías renovadas y con muchísima ilusión. Estoy todavía en un proceso de recuperación y todas las notas, todo lo que daba, tenía que ser muy medido y muy consciente", ha explicado al mismo medio, revelando que fue incapaz de contener la emoción cuando "me ha dicho una señora que me quería Madrid y me quería toda España".

"Estaba en el túnel, he salido del túnel, he echado el primer paso y ahora a seguir caminando por la luz y disfrutar de mi familia, mis amigos y mi gente. Estoy emocionada y con la sensación de que me queda mucho por delante. Y si cabe, aún con más ganas", ha contado una Ainhoa, pletórica y con numerosos planes y proyectos por delante en los próximos meses.

Cerrada al amor, "no entra en mi hoja de ruta ahora mismo", mantiene, la soprano no se ha olvidado de su exmarido, Matías Urrea, al que no duda en afirmar que le desea "que le vaya muy bien" y con el que no descarta una conversación en un futuro: "No lo sé, si tiene que suceder sucederá". "He tenido muchos divorcios, cómo no le voy a desear lo mejor. Por supuesto", señala.

Pese a estar convencida de que no se volverá a casar porque "ya hemos llegado al cupo", bromea, Ainhoa sigue creyendo en el amor porque "es lo que me ha hecho estar aquí". "No solamente el amor conyugal, sino el amor fraternal, de los amigos, de los hijos. Creo en el amor, creo en el matrimonio. ¿Cómo no voy a creer si tengo alrededor mío un montón de ejemplos de matrimonios maravillosos?", concluye.

