Más información El nuevo cambio de look de Elena Rivera

En un momento inmejorable de su vida, Elena Rivera hace frente al exitazo con el que 'Alba', la serie de Antena 3, está arrasando en la pequeña gran pantalla. La actriz da vida a la protagonista en un sobrecogedor relato donde la joven se convierte en víctima de una violación tras haber sido drogada.

Un durísimo papel que ha estremecido y removido a los telespectadores en una interpretación estrella por parte de la joven que tiene una gran influencia en el mundo cinematográfico.

Sin embargo, ahora hemos descubierto que sus dotes como intérprete no son los únicos de los que presume en el universo artístico. Y es que, la de Zaragoza ha compartido un sorprendente vídeo en su perfil en redes en el que su revelador contenido ha dejado constancia de que no es solo una gran actriz sino también una gran cantante.

Interpretando la canción 'Always Remember Us This Way' de Lady Gaga, Elena ha asegurado junto al pie de foto las ganas que tenía de cantarla y ha lanzado una pregunta a sus seguidores: ''¿Qué os parece?''.

Una cuestión de la que sus seguidores tienen clara la respuesta pues inmediatamente su tablón de comentarios se ha inundado de halagos y reacciones de asombro ante este nuevo y desconocido talento de Rivera que ha dejado sin palabras.

''Madre mía, Elena! Cantas como Dios!!!'', ''Yo pago por un concierto tuyo'', ''Wow'', son los mensajes que le han dejado inmortalizados Aitana Sánchez Gijón, el maquillador y peluquero Iván Gómez y Marta Hazas, respectivamente.

Toda una sorpresa para su comunidad de seguidores de la que algunas privilegiadas como Lydia Bosch ya eran conocedoras: ''Y yo demasiado tiempo sin escucharte cantar!!!!!!! Mueroooooo!!! Por favor!!! NO DEJES DE CANTAAAAR!!!'', ha escrito emocionada.