Llega abril y con él un nuevo mes del año que lleva persiguiendo a Elena Furiase los últimos 13 años. Una fecha señalada en la que la actriz se convierte en protagonista por su paso por un programa de televisión que la convirtió en un meme por su "abril y cerral".

La broma que tuvo gracia en su momento ha llegado a cansar a la artista que ayer mismo, jueves 31 de marzo, se pronunció adelantándose al 'Trending Topic'. "Qué tengáis feliz abril y dejadme en paz", dijo tajante en sus historias de Instagram. Unas publicaciones en las que aporta sus opiniones y reivindicaciones de forma directa o indirecta.

Pocas horas después de su respuesta ante el vídeo viral ha compartido una instantánea con un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. Frente a un espejo y junto a su primogénito de espaldas y jugando, la joven de 34 años ha lanzado una queja frente a un tema sobre el que ya se había pronunciado previamente.

Elena Furiase con sus dos hijos | Instagram Elena Furiase

"Aquí están mis dos cachorros... porque aunque uno no esté aún en el mundo, para mí ya cuenta!!", ha escrito sobre la imagen en la que se ve cómo su barriguita ha crecido considerablemente desde que el pasado mes de enero anunció que estaba esperando a su segundo hijo. Tres meses han pasado y Elena Furiase se adentra este abril en el tercer trimestre de gestación, una fecha muy significativa que la hija de Lolita Flores no ha dejado pasar sin recordar aquel 25 de febrero en el que en Colombia se aprobaba una ley que permitía interrumpir el embarazo en el sexto mes, el mismo que ella da comienzo.

"No hay derecho", declaró aquel día sumándose a la larga lista de influencers que habían criticado la decisión tomada por el Gobierno colombiano. Elena realizó en aquel momento una reflexión en la que se posicionaba claramente en contra. "No estoy en contra del aborto dependiendo de las causas, pero a los seis meses... ya has tenido tiempo para pensártelo, digo yo", comenzó diciendo en sus historias de Instagram ante la atenta mirada de sus más de 550 mil seguidores. Un mensaje que fue aplaudido por unos y tachado por otros.

Elena Furiase se posiciona ante el aborto | Instagram Elena Furiase

"No hablamos de 6 semanas, hablamos de 6 meses", terminó diciendo la actriz. Una ley que, pese a afectar a mujeres que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, la madrileña se tomó como algo cercano y personal. El estar embarazada hace que se vean este tipo de cosas desde otra perspectiva, no como algo ajeno, sino como algo propio. Es por ese motivo que ha querido recordar su postura ante esa legislación ante el aborto afirmando que aunque su bebé no ha nacido aún, para ella "ya cuenta".

Todavía tendremos que esperar para conocer si lo que está esperando es niño o niña, una noticia que todos esperan ansiosos igual que el nombre que elegirá para el nuevo miembro de su familia. Hasta entonces solo queda estar atentos y disfrutar de los posados que regala en redes sociales, donde presume de curvas premamá y recibe numerosos mensajes de cariño que no se equivocan al afirmar que a Elena Furiase estar embarazada le sienta genial.

