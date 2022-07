La divertida anécdota de María Castro: "¿Qué es eso marrón que tienes por toda la cara?"

Estas vacaciones están dando para mucho y es que María Castro no hay día que no protagonice una divertida anécdota o suba una foto que dé mucho que hablar.

Y es que la artista ya es experta haciendo malabares para combinar vacaciones y trabajo, pues estar inmersa en varios rodajes no le está impidiendo ir a la playa y a la piscina con su chico y sus dos niñas.

Han pasado algunos días desde que nos enseñó un pedacito de ella cuando compartía una foto de su cuerpo después sus dos embarazos. Y es que sorprende lo bien que se conserva a sus 40 años.

Hace poco se encontraban en Valencia y ahora se han desplazado hasta Galicia, seguramente para huir del calor que azota al 'sur'. Y es que María Castro ha seguido tan activa como siempre en sus redes sociales.

Y es que en su última escapada a la familia ha vivido una anécdota muy divertida con unos niños que se le habían acercado.

La divertida anécdota de María Castro en la piscina

Mientras compartía algún que otro vídeo mostrando las impresionantes instalaciones del hotel en el que se encuentran, ha aprovechado para contarle a sus seguidores lo que le ha pasado y lo que ha aprendido de esta experiencia.

Y es que la actriz se encontraba dándose un chapuzón con sus hijos hasta que se le han acercado dos niños. Ha explicado, entre risas, que siempre se le acercan los hijos de otros padres: "Voy con las mías y acabo con los de los demás".

Lo gracioso ha llegado cuando ha confesado que la pregunta que le ha hecho uno de los niños: "¿Qué es eso que tienes marrón por toda la cara?".

Su respuesta ha sido aún más simple: "Pecas", pero ha sido motivo de romper a carcajadas.

Como si nada hubiera pasado, la actriz ha seguido disfrutando de la piscina y ha decidido compartir la historia. Y es que cuando ha grabado el vídeo se ha dado cuenta de que también tenía todo el rímel corrido y que la próxima vez tenía que acordarse de "meter máscara 'waterproof' en la maleta".

Para rematar el día ha decidido darse un masaje holístico con música que la ha dejado como nueva.

"Me cuesta mucho desconectar de los masajes, pero como esto es con música y 'corografiando' el masaje según la música, he pensado en sus manos y me he olvidado de todo". La actriz ha descrito la experiencia como "relax total" y es que se ve que le hacía falta.

