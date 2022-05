Diego Matamoros y su exmujer Estela Grande coinciden en el mismo sitio por casualidad: "Nunca me había pasado"

En 2020, el hijo de Kiko Matamoros y la modelo ponían fin a su relación tras un año y medio de matrimonio. Una ruptura que vino precipitada tras el acercamiento que Estela tuvo con Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun, durante su participación en un programa de televisión.

Y aunque al principio tuvieron muchos rifirrafes, finalmente parece que el exmatrimonio consiguió encontrar la paz y llegaron a un acuerdo para firmar el divorcio.

Pero el mundo está lleno de casualidades y ellos han vivido una que seguramente hubiese hecho que a muchos les venga a la cabeza la expresión: ¡tierra, trágame!

Un momento un tanto incómodo

El mundo es un pañuelo, y antes o temprano tenía que suceder. ¿Quién no se ha encontrado por casualidad con su ex en el lugar menos esperado? Pues eso es lo que les ha pasado precisamente a Diego Matamoros y Estela Grande que coincidieron en el estreno de la cuarta temporada de la serie 'Stranger Things' en Madrid, protagonizando un momento de lo más surrealista.

Y es que poco se podía imaginar la modelo, que acudió a la cita espectacular con una atrevida falda estilo pareo con abertura infinita, que precisamente cuando le estábamos preguntando por su exmarido y confesaba que le desea "lo mejor" al influencer, éste iba a aparecer en el photocall, a pocos metros de ella. ¡Qué momento!

Estela Grande | Gtres

Mostrándose un poco incómoda, Estela reaccionaba sin saber muy bien qué hacer, respondiendo con un "vale" a los periodistas cuando le preguntaron por Diego. "Estoy tan nerviosa que te he dicho vale" confesaba de forma sincera antes de abandonar el lugar para no encontrarse de frente con su exmarido.

Bastante más relajado, Diego sonreía ante este inesperado reencuentro, asegurando que se trata de una "casualidad": "Nunca me había pasado. Pero bien, no hay problema". "Yo a ella también le deseo lo mejor, lo mejor que puede quedar es el buen rollo" ha señalado respondiendo a las palabras de su ex.

Se pronuncia sobre la ruptura de su hermana Laura

Además, aprovechando el tiempo que ha dedicado a las cámaras, Diego se ha pronunciado sobre la reciente ruptura de su hermana, Laura Matamoros, con el cocinero Benji Aparicio: Una ruptura de la que "algo sabía", aunque "no tenía ni idea de que lo habían anunciado. No sabía que lo iban a oficializar hoy".

"Le deseo lo mejor a cada uno, tanto Benji como mi hermana son parte de mi vida, cuando no funcionan las cosas lo mejor es acabarlas y de la mejor forma posible. Lo que tienen que hacer es cuidar a sus hijos, ellos tienen que cuidarse, ya está" ha afirmado, confesando el cariño que le tiene al que ha sido pareja de Laura durante los últimos 7 años.

Benji Aparicio y Laura Matamoros | Gtres

Seguro que te interesa...

Marta Riumbau, la novia de Diego Matamoros, habla por primera vez de su relación ante la prensa