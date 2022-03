Laura Matamoros se pronuncia sobre el estado de salud de su hermano Diego tras su ingreso

El pasado 25 de marzo, Diego Matamoros vivía una de las peores experiencias de su vida, que le hacía tener que ingresar en el hospital y permanecer allí durante unos días. "Mi espalda comenzó a fallar de nuevo, me fallaron las piernas y me quedé en el suelo sin poder moverme", contaba desde el hospital a través de sus historias de Instagram, dejando preocupados a todos sus seguidores.

El hijo de Kiko Matamoros añadía que padece una enfermedad "congénita degenerativa relacionada con hernias discales y la médula espinal", algo que por lo visto, se desconocía en la familia, tal y como ha confirmado Laura Matamoros a Europa Press: "No nos lo imaginábamos porque en las revisiones que se había hecho, nunca se había dado tanta importancia como la que realmente tiene, que es que al final le está pinzando en un nervio de la médula", explicaba.

Afortunadamente, Laura ha confirmado que, a pesar de haber "sido un susto bastante grande", "ya está un poquito mejor" y que "han sido unos días bastante complicados", en los que Marta Riumbau, actual pareja de Diego, no se ha separado de su lado: "La verdad es que se han portado muy bien".

"Lo ha pasado bastante mal en el hospital y hoy por fin se ha podido ir a casa", aseguraba Matamoros con una sonrisa de oreja a oreja, anunciando por fin el alta de su hermano, que ya está en casa.

Pero, ¿cómo se enteró Laura de ello? "Me enteré porque, de verdad que me está dando mucho agobio", decía al recordar ese momento, "me enteré porque mi padre me llamó el sábado por la mañana y tal, yo con Diego no pude hablar, me llamó él y corriendo fui a verlo al hospital", aseveraba ante las cámaras del medio ya mencionado.

Kiko Matamoros, tuvo que vivir este momento desde las Islas Maldivas: "Ahora ya, una vez que también en el hospital estaba bien cuidado y demás, ya más tranquilos, pero sí, ha sido un susto", terminaba narrando la influencer.

