Se descubren las ''rabietas'' de Victoria Federica durante su estancia en el internado de Sussex

El estreno como influencer de Victoria Federica de Marichalar ha llamado la atención no solo nivel nacional, sino también a nivel internacional, con un gran recibimiento y lleno de halagos por su gran trabajo. Tanto es así, que la prensa británica ha querido recordar su estancia en el internado de Sussex durante su adolescencia.

Tal y como informaba el periódico 'Daily Mail', la considerada una de las royals más elegantes de Europa, estudió, desde los 12 años, en uno de los colegios más exclusivos y a la vez estrictos que existen en Reino Unido: el internado Mayfield ST Leonard's.

Al parecer Victoria Federica se adaptó estupendamente a esta nueva estancia: "Sacaba buenas notas y no tuvo problemas en adaptarse a las exigencias del lugar". Sin embargo, las estrictas normas del centro como no levantarse más tarde de las nueve, ni siquiera en días festivos, no saltarse las clases, así como una vigilancia extrema, conseguían sacar a la nieta del rey emérito de sus casillas, causándole en varias ocasiones la salida a la luz de su carácter y protagonizar algunas "rabietas" en los pasillos del religioso colegio, según informa la prensa británica.

A excepción de esta pequeña crítica, la prensa inglesa no dudó en halagar el trabajo como influencer de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, refiriéndose a ella en el ya mencionado medio como "la it girl de la realeza española que debes conocer".

Victoria Federica cuenta ya con más de 120 mil seguidores en su perfil de Instagram y se ha podido ver una clara evolución en sus publicaciones. Hace unas semanas, decidía seguir los pasos de la conocida influencer María Pombo, y fichaba por formar parte de la lista de influencers de la agencia 'Soy Olivia'.

...

Seguro que te interesa

Victoria Federica huye de la prensa tras el anuncio de la separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin