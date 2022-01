David Bustamante publicaba hace apenas unas horas una tierna instantánea en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 1,5 millones de seguidores, donde aparece junto a su hija Daniella, de 13 años, la cual es fruto de su relación con la actriz Paula Echevarría.

En la fotografía aparecen padre e hija abrazados paseando por las calles de Madrid. En el pie de foto el cantante escribía orgulloso: "Y de repente... Te hiciste mayor... Te amo tanto hija mía...".

Y es que, a la vista está el gran cambio que ha pegado Daniella: ¡Está altísima! ya le llega a su padre a la altura del hombro con tan solo 13 añitos y, cómo no, David tenía que contárselo a todos sus seguidores, presumiendo de lo mayor que se ha hecho su pequeña.

Hace poco el extriunfito revelaba a modo de anécdota, en el programa de televisión presentado por Dani Rovira, cuál era la única asignatura que Daniella había suspendido: "Me va a querer matar, porque es lo contrario. Mi hija es un amor, me saca unas notas increíbles, pero... Regañina no. Es que en casa de herrero cuchillo de palo. Me ha suspendido música. No pasa nada porque el resto son todo sobresalientes, pero que la próxima vez le ayudaba yo a poner notitas en el pentagrama", confesaba Bustamante entre risas.

El cantante añadía que a pesar de este pequeño fallo que ha tenido Daniella "es una adolescente, tiene 13 años y es una cosa muy dura. Pero tengo suerte porque es una niña muy buena", explicaba orgulloso.

