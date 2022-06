Dani Martín se sincera: "Me he drogado, he mentido, he sido un inmaduro"

No es la primera vez que Dani Martín se sincera con sus seguidores sobre sus problemas, complejos e inseguridades. Unas reflexiones que comparte en redes sociales y que no dejan indiferente a nadie. Y es que si por algo destaca el cantante es por su naturalidad y por mostrarse tal y como es siempre.

"El amor a mí mismo, aceptarme como soy, permitirme errores, perdonar, pedir perdón, no depender de nadie ni de nada, que la autoestima no depende nada más que de mí mismo…", así ha comenzado el madrileño esta carta abierta donde una vez más ha conseguido emocionar a todo su público hablando sobre la salud mental.

En las últimas semanas se ha cuestionado mucho su aspecto físico, unos kilos que él mismo confirmó que había cogido. El artista es un amante del boxeo y le gusta "hacer deporte para disfrutar, no para perder peso".

Un cambio que ha sido causado por tanta felicidad y que ha reconocido que, si adelgazase, no lo haría por aspecto: "Soy imperfecto, mi cuerpo es el que tengo y no pienso matarme a hacer ejercicio físico por temas estéticos, solo por salud".

Dani Martín | Gtres

Una aplaudida reflexión

Dani Martín ha ido cambiando su estilo musical en los últimos años, de canciones como 'Qué bonita la vida' a otras como 'Las ganas', y es que el artista ha manifestado la importancia de "ser libre" y "poder cambiar de opinión" y darse el lujo de hacer lo que le dé la gana.

Para el "trabajar en equipo" siempre es lo primero, le gusta esforzarse en su trabajo y "no hablar mal de ninguna persona ni criticar, respetar, agradecer". A Dani le gusta hacer las cosas "como si fuera lo último que vaya a hacer" y solo "lo que me pida el corazón".

Siempre ha sabido "reconocer" sus "defectos y errores" y, además, ha tenido la "capacidad para empatizar" y "no regalar mis encantos a cualquiera".

Sus vicios y problemas

Hay una época de su vida de la cual no está nada orgulloso, pero que tampoco la esconde porque con su voz puede llegar a ayudar a muchas personas. "La droga es un infierno, es de las cosas que más miedo me da en esta vida", así ha hablado de uno de sus temores.

"Me ha machacado mucho, he hecho daño y también me lo han hecho. Me he drogado, he mentido, he sido inmaduro", confesaba un Dani Martín muy sincero.

Está en proceso de conocerse

Si hay algo que ha hecho el madrileño, ha sido vivir y disfrutar de las etapas de la vida como cualquier otra "persona", y sabe que por eso "me han pasado y me pasan estas cosas".

A sus 45 años "casi no me conozco", pero el cantante está en proceso. "Lo que quiero mostrar, lo que soy realmente, lo que no soy. Uno más, una persona que está en busca de la felicidad como puede".

Antes de terminar esta reflexión, Dani ha querido invitar a todos a no solo presumir de lo bueno en redes, sino también a verbalizar otras cosas.

Una imagen donde el cantante sale con el culo al aire mientras disfruta de las playas de Tarifa. Así de auténtico y cercano ha querido transmitir lo que siente y ha terminado deseando siempre lo mejor a todos aquellos que lo rodean: "Que seáis felices sin poner parches".

Seguro que te interesa...

La ironía con la que Dani Martín habla de que ha cogido peso: "Confirmo"