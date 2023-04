La curiosa petición que le ha hecho Ana Obregón a Rappel sobre su nieta Ana Sandra

Hace casi un mes desde que salieron a la luz las imágenes de Ana Obregón abandonando un hospital de Miami con un bebé en brazos, desde ese momento la vida de la actriz se ha convertido en un tema de interés público, y es que semanalmente aparece información nueva sobre el nacimiento de este bebé. En un primer momento se pensaba que Ana se había convertido en madre por gestación subrogada, pero tras unos días de desconcierto fue la propia presentadora la que confirmó que Ana Sandra (nombre que le ha puesto a la pequeña), no era su hija como se pensaba la gente, sino que era su nieta, y que tres años después del fallecimiento de su hijo, había podido cumplir uno de los últimos deseos de Aless: convertirse en padre. Por el momento, la presentadora aún se encuentran viviendo con la pequeña Ana Sandra en Miami, y tras toda la polémica, familiares y amigos de la presentadora le han mostrado su gran apoyo públicamente y han compartido su felicidad.

Ana Obregón | GTRES

Ana mantiene una gran amistad con Rappel, quien a su salida del hospital tras estar ingresado a causa de una neumonía ha acudido a la entrega de Premios Naranja y Limón, ha hablado con la prensa sobre su amiga y su nieta Ana Sandra: "Yo la he felicitado, la quiero mucho, la veo feliz y ya ha pasado unas etapas, ha sufrido mucho la pérdida de su hijo, de sus padres, ellos la adoraban, ha pasado muchas cosas, ahora está tan ilusionada, tan feliz con esa sonrisa, ella está feliz, la niña va a ser la más feliz del mundo, me da igual si es su hija o su nieta, ella es el todo para la niña" ha explicado. Ana y Rappel llevan siendo amigos desde hace muchos años, e incluso la actriz y su familia han recurrido en ciertas ocasiones a él para conocer un poco lo que ocurriría en sus vidas: "Somos amigos desde hace muchos años, yo le he echado las cartas muchas veces, a su madre que era un amor de señora, somos amigos desde hace muchos años, Ana es una señora encantadora, la quiero muchísimo, me alegro de que ella sea feliz".

Para la actriz ha sido muy importante la llegada de Ana Sandra, por lo que ha querido conocer como será la pequeña en un futuro y le ha realizado una curiosa petición a Rappel: "Me dijo ya sabes la carta astral, entonces yo se la voy a hacer con todo el cariño porque la veo feliz y qué quieres que te diga, no soy quién para opinar si está bien, o si está mal, ella me dijo házmela para ver cómo va a ser mi niña". Los medios han aprovechado para preguntarle al vidente si Ana ampliará la familia en un futuro, a lo que ha contestado: "Eso no lo he visto, la carta astral es algo que se hace con la fecha de nacimiento, se ve en el momento que la persona ha nacido cómo tiene todos los planetas alrededor, según cómo estén situados puede ser feliz en el amor, puede ser una niña viajera, con carácter impetuoso, muy dulce, se ven las características que puede tener esa niña de mayor".