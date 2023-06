Las críticas que ha recibido Carlos Vives tras decirle "te quiero" a Shakira después de acusarle de haberla traicionado

En el momento en el que Shakira abandonó Barcelona con sus hijos, Milan y Sasha, parecía que entre ella y Gerard Piqué se había establecido una especie de tregua por el bienestar de los niños, pero todo lo contrario. Desde hace un par de semanas, la expareja ha vuelto a estar en el foco mediático y es que le pasado mes de mayo la cantante publicó 'Acróstico', una canción que le dedicó a sus hijos, quienes participaron tanto en el tema como en videoclip. Algo que no sentó muy bien a Piqué, que incluso se planteó demandarla, pero en vez de acudir a los juzgados, ¿respondió? publicando una imagen de lo más cariñoso junto a Clara Chía, lo que les causó una oleada de críticas.

Uno de los elementos más sorprendentes de la publicación, a pesar de las críticas que recibió la pareja, fueron los 'likes', en concreto uno, el de Carlos Vives, y es que muchos usuarios se percataron de que el cantante, e íntimo amigo de Shakira, le había dado 'me gusta' a la imagen en la que aparecían el exmarido de su amiga con su novia, algo que consideraron como una traición de Carlos hacia la colombiana. A las pocas horas el 'like' desapareció de la publicación, y el cantante tuvo que aclarar en un programa de la televisión peruana que todo había sido un error, que él no maneja sus redes sociales y que desde la oficina lo habían hecho sin querer. Además, confesó que no entendía el gran revuelo que se había creado alrededor de la acción, que la gente debía fijarse más en su trabajo como músico que en lo que hace en internet.

Este fin de semana pasado, Shakira ha regresado a España, para dejar a sus hijos con Piqué y para viajar a Montmeló a disfrutar de la Fórmula 1, algo que ha avivado los rumores de un posible romance con Lewis Hamilton.

A través de su perfil de Instagram, Shakira compartió una imagen en la que se veía que estaba cerca del circuito de carreras, y recibió miles de comentarios, entre los que destacó el de su amigo Carlos, quien escribió un "te quiero" acompañado de corazones rojos. Una acción que le ha causado una gran oleada de críticas, como puedes ver en esta imagen, ya que muchos usuarios le han respondido tras lo ocurrido con el 'like' a su exmarido.