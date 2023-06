Carlos Vives aclara su 'like' a la foto de Piqué y Clara Chía tras el revuelo por su amistad con Shakira: "Me metieron en un lío"

Es mundialmente conocida la gran amistad que tienen Shakira y Carlos Vives. Desde que los cantantes colaboraran en 2017 para el tema 'La Bicicleta' han seguido muy unidos, y es que a pesar de que por sus compromisos profesionales no puedan verse muy a menudo, su amistad sigue intacta. Hace unos meses, Carlos concedió una entrevista a Gtres para hablar de su último proyecto 'Escalona nunca se había grabado así', un encuentro en el que le dedicó una bonitas palabras a su amiga, e incluso hizo referencia a su canción junto a Bizarrap con un "ella no llora, Shakira factura, Shakira siempre factura", lo que daba a entender que el intérprete apoyó completamente a la colombiana en esos duros meses que vivió con su sonado divorcio de Gerard Piqué.

Hace unos días, después de que Shakira publicase el videoclip de 'Acróstico', en el cual participan sus hijos, su exmarido compartió una romántica imagen junto a Clara Chía, lo que muchos usuarios consideraron una respuesta hacia la cantante, y criticaron a la pareja, pero lo más sorprendente de la publicación es que Carlos Vives le dio 'me gusta'.

Una simple acción que ha causado mucha incertidumbre, ya que bastantes usuarios han considerado que ese 'me gusta' suponía una 'traición' a su amiga Shakira, ya que la imagen se trataba de Gerad Piqué junto a Clara Chía, la persona por la que, supuestamente, el exfutbolista y la cantante terminaron su relación. Ahora, Carlos ha concedido una entrevista al programa peruano América Hoy, en el que le han preguntado por lo ocurrido en cuanto al 'like' al exmarido de su amiga, algo que al parecer fue un error, como él mismo explicó cuando la periodista le preguntó por esa acción.

"No, no, no, tengo gente que trabaja para eso. ¿Cómo hacen para estar en esto?, yo no tengo tiempo, pero no. Eso fue un accidente de oficina según lo que me comentaron, porque cuando a mí me comentaron 'mira que dijiste esto', yo dije alguien que estaba manejando, de las personas que manejan las cosas y que tienen que revisar, me imagino, cosas ¡pin!, dieron 'like', y ya me metieron en un lío", explicó el cantante.

Un pequeño incidente del que Carlos no tuvo nada que ver y que ha aclarado algo molesto en su última intervención, ya que el artista no entiende la polémica que se creó en base a un 'me gusta', el cual fue borrado al poco tiempo. Además, ha explicado que los usuarios deberían centrarse más en los mensajes que transmite a través de su música que por lo que pasa en las redes sociales: "En los últimos años tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en 'like' con Shakira y ya esa vaina es increíble. Eso es así, lástima eso es lo que hay".