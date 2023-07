Cristina Pedroche muestra lo dura que es la lactancia y su remedio casero con hojas de col en los pechos: "Me salieron dos grietas"

Cristina Pedroche ha recurrido de nuevo a las redes sociales para compartir sin filtros los detalles de su postparto. Después de su primera semana en casa tras el nacimiento de Laia, donde está experimentando la aventura de ser madre por primera vez con Dabiz Muñoz, la presentadora adjuntó siete imágenes en las que mostraba cómo ha ido cambiando su tripita desde que dio a luz a su hija.

"El posparto está siendo 'interesante', muchas subidas y bajadas de emociones, muchos miedos, muchas dudas, muchas lágrimas... pero sobre todo amor, mucho amor", se sinceró en Instagram. Junto a ello, quiso enseñar la realidad de esos días tan difíciles.

Unos días más tarde, ha vuelto a echar mano de las redes para revelar a sus seguidores la dura experiencia de la lactancia con unas fotos y unas palabras que ejemplifican lo bonito y doloroso de esta etapa.

"Me pongo a escribir esto ahora que veo la luz al final del túnel, porque antes no hubiera podido. Lactancia. Qué bonito me sonabas cuando estaba embarazada, qué 'fácil' parecía habiendo leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales", reflexionó.

Junto a ello, pedroche ha reconocido que "parecía que lo tenía controlado pero no", ya que Laia se "enganchó" nada más nacer perfectamente pero ella "no prestaba mucha atención al agarre".

"Solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta", confesó.

Asimismo, la colaboradora de Zapeando ha asegurado que ha tenido "miedo, dolor, lágrimas y dudas" en cada toma de la pequeña. Afirma que necesitó "mucho tiempo" después de controlar las emociones del postparto y los dolores para estar segura de que lo hacía bien.

No es la única que habla sin tapujos sobre la lactancia. Otras celebridades como Sara Sálamo ya se sinceraron sobre la desinformación que hay en este aspecto: ''Pensé que era meter un pezón en la boca de mi hijo''.

El remedio casero que ha usado Cristina Pedroche para calmar los dolores de pecho

Pese a este sincero mensaje, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la presencia de hojas de col en los pechos de la presentadora.

En las distintas fotografías que ha subido en el post, Cristina ha aparecido con hojas de este vegetal que al parecer lleva a diario por casa y con las que parece que alivia el dolor de las grietas producidas por la lactancia de Laia.