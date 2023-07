Cristina Pedroche, ya en casa con su hija, revela cómo se siente tras convertirse en madre: "Muy sobrepasada por todas las cosas"

El pasado 14 de julio, fue uno de los días más importante para Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, y es que se convirtieron en padrescon el nacimiento de su primera hija. Desde que la presentadora anunció su embarazo ha estado compartiendo en sus redes sociales está nueva etapa, aunque hay algunos elementos que prefirieron mantener en secreto, como el nombre de la pequeña.

Tras su nacimiento, la pareja anunció la llegada de su "beba" a través de las redes sociales. La presentadora y el cocinero compartieron una imagen en la que aparecían los tres uniendo sus manos y revelaron el nombre que habían elegido para su pequeña: "Te amaremos y protegeremos siempre. Laia Pedroche Muñoz. 14-07-2023".

Durante el ingreso de la colaboradora de 'Zapeando', Miki Nadal no dudo en visitar a su compañera y amiga. El presentador acudió al Hospital Montepríncipe de Madrid junto a su pareja, Helena Aldea, y es que ambos tienen una gran relación con Cristina y Dabiz. Tras su visita, el humorista confesó a los medios de comunicación que madre e hija se encontraban perfectamente, que Laia era una niña muy guapa y explicó que los recientes papás estaban muy felices con su pequeña.

Tras unos días en el hospital, Cristina ya ha recibido el alta y se encuentra en casa junto a su hija y su marido. Una noticia que la propia presentadora comunicaba este domingo a través de su perfil de Instagram, y es que, a pesar de que aún se está recuperando del parto, ha querido expresar lo que siente después dehaberle visto la carita a su hija.

La joven de 34 años ha publicado un carrusel de imágenes en el que ha mostrado muchos de los detalles que han recibido su hija y ella: Desde una muñeca con un vestido en el que aparece bordado el nombre de Laia y su fecha de nacimiento, otro con su nombre y las iniciales "XO", hasta los globos y las flores con las que les recibieron en casa. Unas imágenes muy especiales a las que ha acompañado de un sentido texto:

"Ya en casita con Laia. Estoy en una nube de amor. Sabía que la amaba pero al verle la carita me siento muy sobrepasada por todas las cosas tan preciosas que me nacen hacia ella. Solo quiero amarla, cuidarla y protegerla. Cuando nace un bebé también nace una madre por lo que me estoy conociendo en esta nueva versión mejorada y tan sensible. Os pido un poco de paciencia, estoy asimilándolo todo. Pero sí que os puedo adelantar que todo lo que me imaginé se quedó muy corto, tanto el proceso de acompañar a mi hija a nacer como sus primeras horas de vida. Ha sido y está siendo la experiencia más brutal, mágica y real de mi vida. Repito, estoy en una nube de amor. Gracias por todo el cariño, nos llega al corazón".

Un post que se ha llenado de comentarios en los que los usuarios felicitaban a la presentadora por su reciente maternidad y en la que muchos confesaban que el sentimiento que tiene es muy común entre las madres después de dar a luz.