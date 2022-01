Cristina Pedroche comparte una foto ''recién levantada'' y todos le comentan lo mismo

Estas últimas semanas han sido una auténtica montaña rusa para Cristina Pedroche pues ha tenido que hacer frente a sentimientos encontrados. Y es que, pese a la ilusión con la que vivió sus séptimas Campanadas como presentadora, esa noche mágica se vio en cierto modo enturbiada por las críticas e insultos que recibió días más tarde.

''La gente no es nada respetuosa. Cuando me faltan el respeto y me dicen burradas durante el resto del año, mi mente está mucho más tranquila y paso, pero en diciembre mi mente está sobrepasada (…) El día treinta y uno de diciembre me desnudo entera. Y cuando digo que me desnudo no hablo de si hay más tela o menos tela, hablo de mis sentimientos, me expongo totalmente'', se sinceraba recientemente en una entrevista concedida a la revista '¡HOLA!'.

Sin embargo, hace tan solo cuatro días la colaboradora de 'Zapeando' recuperaba su permanente sonrisa y junto a una imagen en la que aparecía de lo más sonriente aseguraba que ''siempre hay algo por lo que sonreír''.

Ahora, Cristina ha hecho uso de sus redes para compartir una fotografía que no solo ha dejado sin palabras sino que también ha hecho reír a muchos. Luciendo un vestido amarillo, presumiendo de su larga melena con ondas y de un maquillaje de lo más natural, Pedroche posaba en un lugar un tanto peculiar: la cocina.

''Recién levantada'', escribía irónicamente junto a varios emoticonos de risa. Una broma que ha hecho que muchos no hayan podido evitar dejarle comentarios como: ''Y tan divina. Si me viera alguien a mí recién levantada jajaja tenía para empezar una peli de miedo'', ''¡Dios, qué suerte! Recién levantada como una diosa'' o ''Qué suerte porque yo recién levantada da miedo verme''.

