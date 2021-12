Claudia Osborne, la hija de Bertín, se pronuncia sobre su embarazo por primera vez

"El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino". Con estas palabras y un vídeo con el latido de su primer hijo, Claudia Osborne anunciaba hace tan solo unos días, a través de sus redes sociales, que está embarazada dos meses después de su boda con José Entrecanales.

Muy discreta e intentando mantenerse alejada del foco mediático en este momento tan especial de su vida, la hija de Bertín Osborne acaba de hablarnos por primera vez de este embarazo tan deseado, con el que en pocos meses cumplirá su sueño de convertirse en madre a sus 32 años.

Agradeciendo las felicitaciones de la prensa durante un paseo por los alrededores de su domicilio en la capital, Claudia todavía conserva su estupenda figura, ya que está embarazada de muy poquito y todavía no puede presumir de esa barriguita que tanto nos gusta en una embarazada.

"Estamos muy bien gracias", ha señalado la coach, confirmando que no tiene molestias en estos primeros meses de gestación y confesando que, aunque todavía no conoce el sexo del bebé, no tiene preferencias: "Que venga sano, que es lo importante".

