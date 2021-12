Fabiola Martínez, ex mujer de Bertín Osborne, se pronuncia sobre el embarazo de Claudia

El pasado viernes Claudia Osborne, la hija de Bertín Osborne, anunciaba en sus redes sociales que estaba embarazada de su primer hijo con su marido José Entrecanales, con el que se dio el 'sí, quiero' en una bonita boda hace tan solo dos meses.

Tras esta gran noticia, fue su padre el que quiso pronunciarse, y en un principio recurrió al humor que tanto le caracteriza: "Le pregunté que dónde se había quedado embarazada, y ella me dijo 'en África', y le dije 'pues a ver cómo va a salir el niño… en el viaje de novios'". Después, contó que "están encantados los dos, José es un chaval fantástico, y bueno, están felices y yo encantado también, porque además a Claudia le va a venir fenomenal tener un bebé".

Fabiola Martínez se pronuncia

Ahora, ha sido la ex mujer de Bertín, Fabiola Martínez, de la que se separó a principios de año, la que ha querido hablar sobre el embarazo de Claudia: "Lo supe un poco antes y me alegré mucho, me emocioné. Sé de las ganas que tenía de ser mamá. Es una madraza. Me alegro mucho por los dos".

Además, también contó que fue la propia Claudia la que se lo contó: "Me lo dijo ella. Fue en un encuentro que tuvimos todos". Sobre su relación con Bertín, Fabiola cuenta que se llevan bien: "Sí, sobre todo el proyecto principal que tenemos es mantener la familia unida y en armonía porque favorece a los niños y a sus hijas, es lo más importante. A veces no es muy fácil, si fuera a lo mejor estaríamos juntos".

"No hay momentos de conflicto, antes si. Ahora aunque haya cosas en las que no estamos de acuerdo, hacemos lo posible para estar de acuerdo", finalizaba.

