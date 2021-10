La anécdota de Claudia Osborne con un gorila en su luna de miel con José Entrecanales

Claudia Osborne y José Entrecanales ya han regresado de su viaje de novios a África, y su padre Bertín no ha dudado en contar en una visita a 'El Hormiguero', sin poder aguantar la risa, el encontronazo que tuvo su hija con un gorila. La boda de esta pareja ha sido una de las más esperadas y el presentador, como padre orgulloso, lo ha presenciado en primera fila. Ahora, se ha encargado de desvelar todos los detalles de la luna de miel en África, dónde uno de los destinos fue Uganda: la ubicación en la que sucedió lo que ahora es una divertida anécdota que contar.

''Me dice: 'Papá, estábamos en Uganda, haciendo unos reportajes, fotos en la selva. Y me apoyo en un árbol y ha salido un gorila de detrás, me ha pegado una colleja y me ha tirado de boca''', comienza contando Osborne replicando a la llamada de teléfono.

''Y le digo, '¡Pero cómo puede ser!''', seguía contando el cantante sin poder aguantarse las carcajadas. Por suerte el animal se apartó tras golpear a Claudia, a lo que Osborne siguió preguntándole: ''¿Y qué hacía el José?'', a lo que ella respondió que su marido se estaba partiendo de risa, tal y como lo estaba haciendo el padre mientras contaba la historia: ''Es que me habría apoyado en el árbol equivocado'', aseguró Claudia como conclusión a su padre, que no paraba de reírse cada vez que recordaba la anécdota.

Lo que podría haber sido un peligroso encuentro, tan solo quedó en una divertida historia para contar en todas sus reuniones de amigos. Desde sus redes sociales no han hecho ninguna referencia a esta anécdota que les deparó la luna de miel, aunque sí han querido expresar todas las emociones que vivieron en el día de su boda.

