Gabriela Guillén, tajante con aquellos que han criticado su embarazo junto a Bertín Osborne: "Siento que les moleste mi vida"

La empresaria Gabriela Guillén sigue en el ojo del huracán. Tras filtrarse su embarazo junto a Bertín Osborne, la joven se ha convertido en la protagonista de esta historia, y es que no ha dejado de recibir críticas y comentarios negativos por su relación con el cantante de 68 años de edad.

Por su parte, Gabriela ha hablado con el equipo de Europa Press y ha dejado claro que no le afectan los comentarios negativos: "Siento por ellos que les moleste mi vida". Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre su relación actual con Bertín Osborne y si han tenido algún tipo de comunicación recientemente, Gabriela prefiere mantener el silencio y no proporcionar detalles al respecto: "No voy a decir nada".

De igual manera, a la pregunta de si sus publicaciones en Instagram eran una respuesta a las de las hijas de Bertín, la futura madre reitera su posición y opta por guardar silencio una vez más: "No voy a decir nada". En cuanto a la reacción de su familia ante la noticia de su embarazo, Gabriela asegura que todos están muy felices.

Pero, ¿revelará más detalles en un futuro? La joven asegura que sí, dejando en claro que su intención es no volver a dar más declaraciones, pero solo por el momento. Gabriela Guillén explica que su decisión de mantenerse en silencio está relacionada con una recomendación médica para mantener la tranquilidad en su vida por el bienestar de su bebé: "Necesito estar tranquila, eso me ha dicho el médico".

Aunque aún no ha desvelado el sexo ni el nombre del bebé, Gabriela explica que todo está en orden y que espera poder seguir trabajando lejos del foco mediático: "Estoy bien, necesito estar tranquila. Voy a estar tranquila, por mi hijo".

Por otro lado, Gabriela Guillén ha confesado estar "muy cansada" y ha preferido guardar silencio sobre cómo es su relación con Bertín: "No voy a decir nada, lo siento". La empresaria prefiere no contestar a las preguntas sobre los mensajes que tanto Bertín como sus hijas han hecho públicamente: "Ya os he dicho que no voy a decir nada más".

Finalmente, al ser preguntada sobre si este cambio de actitud se debe a algún consejo recibido, Gabriela prefiere mantener el misterio y no dar detalles al respecto. "No voy a decir nada, lo siento", concluye la empresaria, dejando claro que por el momento prefiere no revelar más información sobre su vida privada y su relación con Bertín Osborne.