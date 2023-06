Carla Barber enseña el "agujero" en su paladar tras la cirugía a la que se ha sometido: "He perdido bastante hueso"

Desde que anunció su segundo embarazo, Carla Barber ha compartido con sus seguidores el proceso, desde los meses de gestación hasta el día del nacimiento de Bosco, y es que en su perfil de Instagram compartió un explícito vídeo de la cesárea que le hicieron para su segundo parto.

Tras la llegada del pequeño, la doctora en medicina estética ha seguido compartiendo con sus seguidores cómo ha cambiado su vida y ha mostrado su rápida recuperación postparto. Y es que, publicó hace un par de semanas una foto comparativa en la que sepodía observar su cuerpo durante el embarazoy cómo estaba después de tres semanas haciendo ejercicio y comiendo sano.

Ahora, Carla ha decidido tomarse unos días de vacaciones con los que poder disfrutar de sus hijos el máximo tiempo posible y ha hecho las maletas y se ha ido con sus pequeños a Gran Canaria a visitar a la familia y a pasar tiempo con ellos. Un viaje en el que nosolo está aprovechando para descansar, sino que ha acudido al dentista, ya que ha explicado que durante su primer embarazo tuvo un problema en las encías y en este segundo ha sido igual o peor.

Mediante las historias de Instagram, Carla ha compartido su visita al dentista, que no es otro que su padre: "Hoy no es mi día. Mi @jesusgarciaubierna acaba de hacerme una cirugía. En mi primer embarazo me empezó a sangrar bastante la encía en una zona específica. Con el segundo, aún más. Pensé que era normal, pero resultó ser un Granuloma Piógeno. Mi padre me ha tenido que resecar todo el Granuloma raspando mucosa y hueso. Ahora tengo un agujero en el paladar que se cerrará poco a poco solo, pero he perdido bastante hueso", ha explicado.

Carla Barber va al dentista por un problema en la encía | Instagram

Y es que parece que lo que Carla pensaba que era un simple problema en la encía ha desencadenado en una pequeña cirugía en la que le han tenido que retirar cierta parte del hueso con el fin de que mejore. Tras esta explicación, la canaria ha mostrado a sus seguidores el agujero que se le ha quedado en el paladar, el cual se cerrará solo con el paso del tiempo: "Mi agujero".

Carla Barber muestra el agujero que tiene en el paladar | Instagram

Además, ha querido tranquilizar a todos aquellos que se han preocupado por ella y ha aclarado que su boca está bien y que lo que tiene no le duele para nada: "Buenos días, mi boca está bien, mi agujero no me duele. He dejado a mi mami y a mi hermana en casa con los bebés, tengo cosas que hacer", y es que Carla no podía permitir que esa pequeña cirugía que le realizaron ayer truncase sus planes en Gran Canaria.