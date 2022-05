Boris Izaguirre explica cómo se encuentra después de la primera revisión tras su operación

A principios del pasado mes de abril, Boris Izaguirre hacía saltar todas las alarmas con unas preocupantes fotos desde la habitación de un hospital junto a las que anunciaba que debía de pasar por quirófano.

"Un problema cardiovascular grave" fue el motivo por el que el presentador tuvo que someterse a la intervención quirúrgica llamada "endarterectomía carotídea".

Afortunadamente, la cirugía fue todo "un éxito", tal y como aseguró el periodista junto a un nuevo post que inundó su tablón de comentarios de felicidad y alivio por parte de tanto usuarios anónimos como rostros conocidos que no dudaron en dejarle unas bonitas palabras inmortalizadas.

Poco más tarde, y tras varios días de silencio, Boris reaparecía en sus redes sociales publicando una foto desde su casa con la que confirmaba que había recibido el alta hospitalaria.

Y ahora, casi dos meses después del pequeño susto de salud al que tuvo que hacer frente, el venezolano ha asistido a una inauguración en Madrid y desde allí ha confesado cómo se encuentra actualmente.

"Estoy recuperado, todavía tengo que llevar la tira por el sol, pero estoy muy bien, me siento muy bien, hoy me he hecho la primera revisión y me han dicho que está todo extraordinario. Hemos hecho muy bien de hacer esta operación, no se la recomiendo a todo el mundo, pero sí me gusta hacer hincapié en que es muy importante hacerse revisiones. Es la única manera de poder atajar situaciones tan peligrosas como la que me tocaba a mí'', ha revelado.

Boriz Izaguirre, tajante con los rumores de embarazo de Tamara Falcó

En cuanto a su amiga Tamara Falcó y los rumores de embarazo, el escritor comenta que ''creo que os volvéis un poco locos. Es absurdo, si eso llegara a pasar todos nos vamos a enterar inmediatamente. Es violento para ella, es una obsesión que creo que a veces roza la mala educación. Tamara es tan educada que en ese tipo de cosas la ponen mal''.

