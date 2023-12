Blanca Suárez desvela su truco para que las reuniones familiares en Navidad no sean todos los años igual

Después del podcats que protagonizó con Vicky Martín Berrocal donde, por primera vez, habla abiertamente sobre su relación con Javier Rey denominándole "mi marido", Blanca Suárez reaparecía este martes en la fiesta navideña de MoëtChandon.

Blanca Suárez posando ante los medios | Gtres

Allí, atendió a los medios y reconoció que está viviendo un momento muy tranquilo en su vida: "Estoy muy tranquila, estoy feliz" porque "tengo mucho trabajo, estoy rodando una serie en la que estoy disfrutando muchísimo, retos nuevos por delante, me llega un tiempo ahora justo en navidades para descansar un poquito, la gente que quiero está bien".

El look de Blanca Suárez | Gtres

Precisamente, sobre sus planes navideños, la actriz comentaba a Europa Press que "no es mi momento preferido del año", pero sin embargo sí le gusta disfrutarlas con reuniones familiares y además, desvelaba que tiene un truco para no caer en la rutina de todos los años: "Intento que las reuniones familiares se salgan un poco de lo de todos los años, intentar hacer días especiales de los días que por tradición nos juntamos, que sirvan y que cuenten".

Blanca Suárez, como siempre espectacular | Gtres

Blanca explicaba que "cada año las he celebrado de una manera diferente, siempre con mi familia, intento fin de año marcharme fuera, intento pasarlo en la playa, en la montaña o donde sea", siendo la clave de todo esto "salir un poco de casa, pasarlo con amigos no poner demasiadas expectativas en las fiestas, hay veces que no tienen por qué ser siempre súper divertidas. Hay que disfrutarlas y sentirlas según el momento".