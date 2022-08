Edurne ya se encuentra totalmente recuperada de su voz. La cantante ha retomado sus conciertos después de que sus problemas con las cuerdas vocales le hicieran tomar unas semanas de reposo. Pero, ahora la artista ya está recuperada y ha vuelto por todo lo alto a los escenarios dando el disparatazo de salida este pasado martes en A Coruña.

La televisiva ofreció un concierto del que ya ha compartido un vídeo a través de un post en Instagram, donde cuenta con 1,9 millones de seguidores: "Ayer fue increíble A Coruña. Volver a subirme al escenario y veros a tanta gente y con esa energía tan bonita... Este día me lo llevo para toda la vida", ha escrito la cantante en el pie de la publicación.

Fue la propia Edurne quien anunció en dicha red social la pausa que debía hacer para poder recuperarse de su voz.

Así, publicó un post en el que lo explicaba: "Hola a todos!! Hace más o menos un mes, os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas... He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme... Así que, junto con mi equipo, hemos tomado la decisión de cancelar todo lo que tengo en estas 3 semanas, y guardar un reposo vocal absoluto hasta agosto para poder recuperarme 100%".

"Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros, y que cantemos y bailemos juntos!!! Gracias por comprenderlo, por todo el apoyo que estoy recibiendo y por todo el cariño que me dais siempre!!", zanjó en el comunicado que trasladó a sus fans a través de Instagram el pasado mes de julio.

Su nuevo look

Sin duda un espectáculo en el que la madrileña no ha impactado a los presentes solo por su voz. También lo ha hecho con su cambio de look. Recientemente, la artista publicó una fotografía de su nuevo corte de pelo: Edurne le ha dicho adiós a la melena larga y le ha dado la bienvenida a una más cortita.

Con pelo corto o largo, lo cierto es que la cantante está espectacular y ya ha reanudado sus conciertos, siendo el primero de ellos en A Coruña, el lugar en el que vivió un día que se llevará "para toda la vida", tal y como ella misma afirma.

