Edurne se retira temporalmente de los escenarios por un problema de salud

Edurne le ha anunciado a sus fans una mala noticia. Y es que, la cantante ha tenido que cancelar los conciertos que tenía previstos para las próximas semanas debido a una afonía.

Así lo ha anunciado ella misma en su perfil de Instagram, donde ha colgado una publicación para contárselo a sus casi dos millones de seguidores.

"Hola a todos. Hace más o menos un mes, os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas... He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme..", comenzaba escribiendo presagiando nada bueno.

"Así que, junto con mi equipo, hemos tomado la decisión de cancelar todo lo que tengo en estas tres semanas, y guardar un reposo vocal absoluto hasta agosto para poder recuperarme 100%. Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros y que cantemos y bailemos juntos. Gracias por comprenderlo, por todo el apoyo que estoy recibiendo y por todo el cariño que me dais siempre", se pronunciaba para darle a su público una explicación, adjuntando una captura del texto.

El nuevo disco de Edurne

La artista empezaba el año lanzando con toda su ilusión la edición deluxe de 'Catarsis', un disco en el que encontrábamos colaboraciones con artistas de la talla de Belén Aguilera, Carlos Baute, Antonio José o Efecto Pasillo.

Este nuevo proyecto profesional venía de la mano de una gira de verano en la que la cantante recorrería España y se reencontraría con todos esos seguidores que la apoyan en cada momento y en cada trabajo. Pero que no cunda el pánico entre sus fans porque la cantante ha prometido que volverá a los escenarios en cuanto este totalmente recuperada y "más fuerte que nunca".

Así que ojalá que en estas tres semanas Edurne recupere su voz y, al fin, pueda volver a ofrecer el gran espectáculo de música y baile al que tiene acostumbrado a todo su público.

