El gran cambio de Edurne que ha comentado hasta David de Gea

Hace unos días, Edurne anunciaba una triste noticia para sus seguidores. La cantante se veía en la obligación de cancelar sus próximos conciertos debido a un problema en las cuerdas vocales. Era a través de Instagram donde anunciaba, ante casi sus dos millones de seguidores, su pausa en esta gira.

"Hemos tomado la decisión de cancelar todo lo que tengo en estas tres semanas, y guardar un reposo vocal absoluto hasta agosto para poder recuperarme 100%. Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros y que cantemos y bailemos juntos", escribía.

Parece que estos días de reposo de los escenarios le han dado para pensar y, por qué no, también para atreverse con un cambio de look. Acostumbrados a ver a la artista con su rubio particular y con su larga melena, este lunes compartía un 'boomerang' en sus Stories de Instagram donde dejaba claro que "había pasado".

Un vídeo donde se podía ver una gran cantidad de pelo en el suelo, pero del que no hemos visto el resultado... ¡hasta ahora!

¿Qué se ha hecho?

Edurne no ha abandonado su rubio, ni tampoco se ha hecho mechas ni flequillo, pero sí se ha atrevido con un corte de pelo muy juvenil por los hombros.

Ha sido casi un día después cuando la cantante ha mostrado su cambio con un mensaje en que anunciaba que retomaba "la gira hoy" en A Coruña.

De espaldas, con un top blanco y con unas gafas para evitar que el sol le moleste en los ojos: así ha posado delante de la feria. Una publicación en la que ha pedido a sus seguidores que le manden "mucha energía".

Sin duda, un cambio de look que no ha dejado indiferente ni a su chico, David de Gea, que ha querido comentarle con un emoji con corazones en los ojos demostrando que no le puede gustar más este corte.

