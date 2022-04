Así ha sido el fiestón que montaron Los del Río tras la boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot

La boda de Ávaro Falcó e Isabel Junot ha sido uno de los eventos destacados de la primavera. La pareja se dio el 'sí quiero' tras dos años de relación en un lugar único y muy especial, el palacio de Mirabel en Plasencia, que pertenece a la familia del novio.

Ayer pudimos ver como todos los invitados derrocharon estilo para la ocasión, y ahora nos han contado qué tal fue la celebración.

Pudimos ver llegar a varios de los hermanos de Álvaro Falcó, como fueron Xandra o Duarte. Sin embargo, quien no se ha dejado ver ha sido Tamara Falcó, que acudió a la boda con su novio, Íñigo Onieva, según confirmaron otros invitados.

Xandra Falcó y su hija, Camila Carvajal | Gtres

¿Cómo fue la fiesta?

Ahora, algunos de los invitados a la boda están compartiendo sus opiniones, como han sido Cari Lapique, Duarte Falcó o incluso Los Del Río.

Los reporteros hablaron con Cari Lapique justo a la salida del palacio, y afirmó que "fue genial, me lo he pasado bomba, los novios están felices". En la celebración no faltó la música y el baile: "hemos bailado sin parar".

También le preguntaron por la asistencia de Tamara Falcó: "Tamara Falcó está guapísima, e Iñigo también".

Pero los que sin duda lo dieron todo en la fiesta fueron Los del Río, uno de los invitados estrellas. Cantaron no una, sino dos veces 'La Macarena', y aseguran que todos los invitados se levantaron a bailar.

"Son una familia maravillosa, lo hemos pasado muy bien y todos han bailado 'La Macarena'" contaron.

Los del Río son amigos íntimos de la familia Falcó, y han disfrutado como nunca en esta celebración. También se acordaron de los versos que compusieron para el bautizo de Tamara Falcó.

Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, 'Los del Río' | Gtres

En cuanto a Duarte Falcó, aseguró que tanto la ceremonia como la fiesta fue un auténtico éxito, aunque no sabe si finalmente Tamara Falcó se llevo el ramo de novia. También confesó que no había regalado nada a los novios porque "mi presencia, que es lo más bonito que puedes regalar".

