Así fue el vestido de Chenoa para la boda de Soraya Arnelas: La esperada foto de ambas

Hace más de una semana desde que Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrerase convirtieron en marido y mujer después de once años de relación, y dos hijas en común, Manuela y Olivia. A pesar de que la pareja realizó la celebración el pasado 15 de julio, se casaron de forma íntima y secreta a principios de junio en una ceremonia civil en un Ayuntamiento de Madrid donde estuvieron rodeados de sus hijas, los testigos y la madre de la artista.

Tras su íntima ceremonia, los recién casados realizaron una gran celebración a la que acudieron 250 invitados entre los que se encontraban sus amigos y familiares, con los que pudieron festejar su amor. Una boda en la que los recién casados realizaron una exclusiva con la revista Semana, en la que se pudieron conocer muchos de los detalles del enlace, entre los que destacó el vestido de novia de Soraya, el cual estaba inspirado en los años 20 y tenía llamativas hombreras y transparencias, entre otros muchos detalles.

Soraya Arnelas comparte la exclusiva de su boda | Instagram

Desde que Soraya y Miguel anunciaron su compromiso, el foco no solo se puso en el vestido de la cantante, sino también en cuál sería la lista de invitados y si acudirían al enlace los compañeros de edición de Operación Triunfo de la intérprete. Una duda que Soraya resolvió públicamente, confirmando que no invitaría a sus compañeros de 'Operación Triunfo' a su boda. La artista explicó que su boda era un momento muy especial para ella, por lo que entre los invitados se encontrarían aquellas personas que fuesen sus amigos, por lo que de su edición no acudirían invitados, pero de otras sí.

A pesar de haber pertenecido a ediciones distintas, Soraya y Chenoa tienen una gran amistad, la cual comenzó a raíz de compartir profesión, pero que con el paso de los años ha ido aumentado y ambas se han convertido en amigas íntimas, por lo que Chenoa no podía faltar al enlace de Soraya y Miguel Ángel.

Una semana después de la boda, Chenoa ha utilizado su perfil de Instagram para compartir un imagen de lo más deseada en la que se puede observar tanto el espectacular vestido de Soraya como el que eligió ella para el enlace: "Qué preciosa y radiante estabas, mi @soraya82".

Una publicación en la que se puede observar la gran sintonía que existe entre Chenoa y Soraya y la estrecha amistad que han creado con el paso de los años. Además de ver el bonito vestido de Soraya, la cantante y jurado de 'Tu Cara Me Suena' mostró el traje por el que se había decantado para ese día, el cual se trataba de un vestido largo, asimétrico, en color azul y con un gran detalle en verde pistacho. Tras compartir la imagen, Soraya ha querido dejarle un comentario a su amiga, en el que ha expresado lo mucho que la quiere: "Te quiero infinito".