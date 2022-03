Anna Ferrer comparte una importante reflexión tras las críticas recibidas por su rinoplastia

Tras varios días 'desaparecida' de las redes sociales, a finales del mes de enero Anna Ferrer reaparecía en su perfil para desvelar el motivo por el que se había mantenido al margen de la esfera pública.

''Me he hecho una rinoplastia'', confesaba la joven junto a una fotografía donde podíamos apreciar su rostro con el vendaje tras la intervención. Un paso por quirófano del que días más tarde la hija de Paz Padilla rompía su silencio para asegurar que se trataba de una decisión meditada pues siempre lo ''había tenido en mente''.

''Es verdad que no tenía una nariz que llamara la atención pero a mí, estéticamente, no me gustaba'', explicaba frente a su comunidad de seguidores afirmado, eso sí, que para ella ''no era ningún complejo''.

Desde entonces Anna ha ido compartiendo una infinidad de instantáneas en las que le hemos visto presumir orgullosa de su nueva nariz y hasta incluso ha revelado cuál fue la reacción de su novio Iván al ver el resultado de su rinoplastia.

Sin embargo, esta vez, la razón por la que se ha visto en la necesidad de pronunciarse dista mucho de las anteriores. Y es que, su perfil en redes se ha inundado de varios Stories de Instagram en los que la joven de 25 años ha querido denunciar los mensajes que ha recibido a consecuencia de su 'transformación física'.

Anna Ferrer se defiende de las críticas recibidas por su rinoplastia

''Me habéis escrito mogollón y de corazón os lo agradezco. Cada día recibimos esa clase de comentarios'', comentaba después de que el día anterior compartiera el mensaje que una usuaria le había escrito sobre su nariz.

''Son comentarios a los que no les doy ninguna importancia y ni contesto ni nada, pero sí que dije ayer voy a compartirlo para que veáis también lo que es la gente muchas veces. Os lleváis las manos a la cabeza, que es lo normal porque yo también me las llevaría, pero para mí esto ya es casi que lo normal'', continuaba explicando, asegurando que ese tipo de comentarios están a la orden del día.

La influencer entiende que es un personaje público y que ''no puedo pretender que a todo el mundo le guste mi nariz, para nada, ni me importa tampoco, lo importante es que a mí me guste''.

Sin embargo, la finalidad de sus palabras reside en una importante cuestión: ''A lo que voy es el daño que a veces podemos hacer sin saber, sobre todo opinando del físico de una persona. Yo estoy contenta y ya está, pero imaginaos que no hubiera quedado tan contenta… sobre todo al recibir mensajes con tan poco respeto. Hay otros que van con respeto y me dicen 'me gustaba más antes'. Yo desde el respeto lo agradezco y son bienvenidos, pero hablo de las faltas de respeto. A veces opinamos sobre alguien de manera inocente y hacemos daño''.

Anna Ferrer se defiende de las críticas | Instagram

