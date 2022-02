Anna Ferrer comparte sorprendentemente una foto con su padre y revoluciona las redes

Anna Ferrer pasaba un feliz fin de semana celebrando su "precumple" en Barcelona junto a su padre Albert Ferrer y a su abuela paterna que, casualmente, cumple años el mismo día que ella, este próximo miércoles.

Lo que más ha sorprendido a sus seguidores, es que la hija de Paz Padilla compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su padre, debido a las grandes polémicas generadas debido a ese tema.

Sus 'followers' siempre se habían preguntado si tenía una mala relación con su padre ya que nunca publicaba nada junto a él en sus redes. Ella siempre lo ha negado y ha aclarado en multitud de ocasiones a través de sus Stories que "que no lo veáis por aquí no significa que no nos veamos o que no hablemos".

Tal y como se ha podido ver en las instantáneas que Anna ha compartido en su perfil de Instagram, la influencer pasó un fin de semana muy rural junto a su padre, con el que se la ha podido ver comiendo una calçotada y junto a su abuela, con la que ha compartido una tarta de cumpleaños y ha soplado las velas, ya que el próximo 23 de febrero ambas cumplirán un año más.

Albert, que puso fin a su relación con Paz padilla en el año 2003 tras cinco años de matrimonio, había querido mantenerse siempre en el anonimato y no convertirse en un personaje público, de esta manera, el miembro de la familia de Anna menos conocido se hacía un poquito más conocido sorprendiendo a todos con su aparición estelar en redes sociales. Sombrero, guantes y gafas de sol ha sido el outfit elegido por su padre para esta bonita ocasión.

"Domingo de calçotada precumple", es lo que Ferrer escribía junto al post anunciando haber degustado una de las comidas más típicas de Cataluña. Además, la influencer ha publicado muchas historias en su cuenta de Instagram en la que se la ha visto feliz y disfrutando al máximo del fin de semana.

