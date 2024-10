Ángel Cristo Jr. manda un duro mensaje contra Bárbara Rey y Sofía Cristo tras su boda con Ana Herminia: "Fui feliz porque no estaban"

Después de la gran boda entre Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia en Alcalá de Henares, de la cuál te contamos todos los detalles, muchas miradas estaban puestas en Bárbara Rey y Sofía Cristo. Por supuesto, ambas no asistieron tras la polémica que les envuelve desde hace un tiempo acrecentada por las filtraciones de la vedette con el rey Juan Carlos.

Mientras, los ya marido y mujer celebraron con amigos y familiares su enlace matrimonial tras el cual han atendido a los medios, que les esperaban a su salida de la finca donde han organizado la boda.

Ana Herminia y Ángel Cristo Jr. atendiendo a la prensa tras su boda | Gtres

Allí, Angel Cristo Jr. ha asegurado a Gtres que no echó en falta "a nadie" al ser preguntado por la ausencia de su madre y hermana, "Han estado mis amigos de toda la vida, familiares, gente que nos quiere. No hemos invitado a nadie que no conozcamos", recalcó.

Del mismo modo, el hijo de la vedette reaccionaba a las imágenes que publicó su madre el día de su boda comiéndose unas empanadillas en la Puerta del Sol en aparente indiferencia al gran día de Ángel. "Colesterol", se limitó a decir de forma irónica.

Historia de Instagram de Bárbara Rey | Instagram @barbararey_oficial

Sin embargo, aún faltaba su gran dardo. Al ser cuestionado si fue feliz aunque no estuvieran su madre y hermana, Ángel sentenció que "aunque no, para ser feliz tenían que no estar". Una frase tajante con la que dejó claro una vez más sus sentimientos hacia su familia.

A quien sí echó de menos fue a su padre, del que señaló que hubo momentos para recordarle, indicando que estuvo presente en su corazón: "Él fue quien nos ha juntado".