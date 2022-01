Isa Pantoja asegura que no tiene "nada que decir" tras la reaparición pública de su madre biológica

Tras muchos años alejada del foto mediático, Roxana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja, ha reaparecido públicamente en un canal de Youtube de una televisión de su país, Perú, hablando de su dura infancia y anunciando que quiere convertirse en congresista para ayudar a las familias con problemas económicos para salir adelante, como le sucedió a ella.

Además, también ha confesado que anhela reencontrarse con Isa Pantoja: "Lo que más deseo en el mundo te lo puedes imaginar, ojalá pueda producirse algún día. No pierdo las esperanzas. Solo espero que pase un poco más de tiempo... Ya no depende de mí, depende de Dios y de algunas personas, bueno, de una persona en especial. No puedo hablar más. Pero las esperanzas no las pierdo, sigo pensando todos los días en ello".

Tras estas declaraciones, la hija adoptiva de Isabel Pantoja ha salido a la calle y las cámaras de Europa Press han querido preguntarle si tiene alguna respuesta para su madre adoptiva, a lo que ha respondido que no tiene "nada que decir".

Para Isa Pantoja el tema de su madre biológica, Roxana Luque es un tema doloroso y han sido pocas, o muy pocas las veces que la hija de la tonadillera ha hablado al respecto.

...

Seguro que te interesa...

La condición de Isa Pantoja para perdonarse con Kiko Rivera tras dejarse de seguir mutuamente en las redes sociales