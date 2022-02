Ana Rosa Quintana reaparece y anuncia que está ''en la recta final de la quimio''

''Me encuentro bien y ya estoy en la recta final de la quimio'', son las palabras con las que Ana Rosa Quintana ha reaparecido en redes para dar la última hora sobre su salud.

Más de tres meses han pasado desde que la presentadora comunicara que padecía cáncer de mama. Una complicada noticia por la que se vio obligada a retirarse temporalmente de las cámaras para centrarse en su recuperación.

Han sido pocas las veces en las que la comunicadora ha reaparecido públicamente durante este tiempo. La última de ellas, a principios de este año cuando la vimos disfrutar de su 66 cumpleaños en familia poco más de dos semanas después de asegurarle a una conocida revista nacional que se encontraba ''muy bien'' y ''muy animada''.

Ahora, Ana Rosa ha reaparecido en sus redes sociales, concretamente en su cuenta de Instagram, para afortunadamente darnos muy buenas noticias.

''Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio'', ha comenzado desvelando la televisiva.

''Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos'', ha sentenciado.

Una publicación que se ha llenado de una infinidad de mensajes repletos de cariño y amor por parte de sus seguidores hacia la periodista que, una vez más, ha demostrado la actitud positiva con la que se enfrenta a este complicado bache.

Seguro que te interesa...

Ana Rosa Quintana reaparece animada tras empezar el tratamiento contra el cáncer